V následujícím měsíci a půl by měla na českých letištích pravidelně třikrát týdně přistávat letadla se zásilkami zdravotnického materiálu z Číny. Několik set tun roušek, respirátorů a dalších potřeb už odtud přiletělo v minulých dnech. Ministerstva zdravotnictví a vnitra je distribuují do nemocnic a dalších zařízení v jednotlivých krajích.

Stát nemá dost roušek a respirátorů kvůli epidemii Covid-19 a už několik týdnů se snaží sehnat zdravotnický materiál, kde se dá. Kvůli celosvětové pandemii je to ale momentálně nedostatkové zboží téměř všude. Tedy kromě Číny, která je celosvětově největším výrobcem zdravotnického materiálu a kde je koronavirus zřejmě na ústupu.

Opatrná opozice

Nejsledovanějším byl v sobotu první přílet ukrajinského Antonova An-124 Ruslan, jednoho z největších letadel světa. V Pardubicích přistál se sto tunami čínského zdravotnického materiálu. Obří letadlo využilo pro přepravu ochranných pomůcek české ministerstvo obrany v rámci programu NATO.

33 mld. Kč poskytne Česku na pomoc s následky koronaviru Evropská unie z nouzového investičního fondu. 5 mld. Kč má zatím vyčleněno ministerstvo financí na platby za ochranné pomůcky a další zdravotnický materiál, který přivážejí letadla z Číny.

Přistání přímo na letišti přihlíželi předseda vlády Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Vyzdvihují se kontakty prezidenta Miloše Zemana v Číně. Podle některých opozičních politiků bylo ale takové uvítání nedůstojné. "Zdravotnický materiál potřebujeme, ale byla bych opatrná s tím, jak se to prezentuje, že nás Čína zachrání. Je to jejich byznys, na kterém Čína vydělává, žádná charita. Přijde mi nepatřičné, aby se vítalo letadlo s pomocí, za kterou platíme, téměř s prezidentskými nebo premiérskými poctami," uvedla předsedkyně poslaneckého výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). Podobně mluví i šéf Pirátů Ivan Bartoš. "Není to žádná filantropie ani milosrdenství ze strany Číny. Schválně, jaká bude nakonec jednotková cena současných zásilek," ptá se Bartoš.

Počítání v miliardách

Faktem je, že letadla se zdravotnickými potřebami nejsou žádná humanitární pomoc. Česko už tento materiál stál tři miliardy korun, ministerstvo financí zatím počítá, že se částka vyšplhá až na pět miliard.

Jestli Čína na zboží nasadila "pandemickou přirážku" a jak moc na zásilkách vydělává, nelze vzhledem k obrovskému množství produktů za různé ceny úplně přesně analyzovat. "Nevím, co je obvyklá cena. Roušky nakupujeme zhruba za 0,38 dolaru za kus, respirátory za 2,50 až 3,20 dolaru za kus," odpověděl HN ministr vnitra Hamáček. V přepočtu tedy necelých 10 korun za roušku a až 80 korun za respirátor. Hamáček počítá, že Česko bude platit za přivezený materiál miliardu korun týdně.

Podle analytičky projektu Sinopsis Kateřiny Procházkové se Čína snaží nastartovat ekonomiku, která byla teď kvůli epidemii v útlumu. "Neviděla bych v těch dodávkách žádnou bohulibou činnost, chtějí jen postavit na nohy byznys. Ruku v ruce s tímto byznysem jde čínská propaganda, že jediná Čína je schopná a ochotná pomoct. Hlavně aby se zapomnělo na to, že je pravděpodobně původcem koronaviru, že v prvopočátku zatajovala informace a že zmizely desítky kritiků tohoto pochybení," popsala Kateřina Procházková.

Na čínských zpravodajských webech se podle ní ve velkém šíří dezinformace, že virus zavlekli do Číny američtí vojáci. "Čínský režim teď udělá všechno pro to, aby udržel dobrou sebeprezentaci. K tomu patří i okázalé nabízení pomoci," dodala.

A zatímco český prezident i vláda děkují Číně, Česku v boji s koronavirem pomůže velkou finanční injekcí Evropská unie. Z nouzového investičního fondu Česku pošle celkem 1,2 miliardy eur, tedy podle aktuálního kurzu přes 33 miliard korun. Peníze nebudou ničím podmíněny, stát je má použít na boj s následky pandemie.

Do Česka už mezitím přiletělo různými letadly několik milionů roušek, respirátorů, ochranných brýlí a dalších pomůcek. Kromě obřího Ruslanu se do leteckých mostů s Čínou zapojila i česká letecká společnost Smartwings, vojenské speciály a čínská letecká společnost China Eastern.

K nedostatku respirátorů v Česku mohlo přispět i to, že Čína začátkem roku v Česku skupovala zdravotnický materiál. A to prostřednictvím Číňanů, kteří v Česku dlouhodobě žijí. Informoval o tom včera týdeník Respekt, podle kterého měli roušky, respirátory, ochranné obleky a další zdravotnické předměty překupníci organizovaně vyvážet do Číny. Některé členy vlády o tom měla informovat Bezpečnostní informační služba. Ta to odmítla potvrdit.