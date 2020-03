V krizích zpravidla vyplouvá na povrch to nejlepší i to nejhorší, co je v nás. Na jednu stranu sledujeme projevy solidarity (pomoc seniorům), obětavosti (šití roušek), disciplíny (dodržování karantény), na stranu druhou pomalu vyhřezává kmenovost, udavačství, sklon k honu na čarodějnice. To pozitivní zatím naštěstí převažuje. Ale druhého nebezpečně přibývá. Pojďme se na varovné signály podívat, protože je jistě lepší je včas identifikovat než se pak divit.