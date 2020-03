Třetím z pětice nominovaných předpisů na zákon roku, jejichž přehled Hospodářské noviny postupně přináší, je evropská digitalizační směrnice. Jejím cílem je zavedení jednotných pravidel pro zakládání společností on-line a stejnou cestou také zápis poboček do obchodního rejstříku nebo vkládání listin a údajů. Zavedením těchto pravidel v členských zemích Evropské unie by mělo dojít k podstatnému zjednodušení administrativy při zahájení podnikání. To by mělo být ku prospěchu zejména menším podnikům.