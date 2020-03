Rozšíření nákazy koronavirem a zavedení preventivních opatření je zejména pro podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně, a navíc v souladu s právem reagovat. Otázek přitom vyvstává víc než kdy dřív. Firmy tápou například v tom, jak mají platit zaměstnance, kteří kvůli uzavření obchodů a restaurací nepracují, nebo v tom, jaká pravidla platí pro práci z domova. Problémem se v době, kdy vláda tlačí na lidi, aby co nejméně cestovali, stává i organizace péče o děti z rozvedených manželství. To přimělo advokáty zapojit se do vlny solidarity, kterou nákaza a vládou vyhlášený nouzový stav odstartovaly. Na internetu spustili nejrůznější projekty, jejichž cílem je poradit lidem, jak podle práva postupovat.