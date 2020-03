Cyklostezka Ohře neboli národní cyklotrasa číslo 6 vznikala postupně od roku 2000. Od Slapan na hranicích s Bavorskem, kde se napojuje na Valdštejnovu trasu z Waldsassenu, provází cyklisty celým Karlovarským krajem až do Kadaně na Ústecku. Jedna z nejkrásnějších říčních cyklotras v Česku využívala v Karlových Varech některé místní komunikace, jako třeba zklidněnou silnici do Svatošských skal. Některé úseky ale na území města chyběly, aby na sebe tyto dva konce nějak rozumně navázaly.

"Postupně jsme tak po roce 2010 vybudovali úseky Tuhnický most − Dvorský most (místně nazývaný Kaufland−Interspar) a Svatošské skály − Doubský most. Poslední úsek Doubský most − Dvorský most určitou dobu komplikovalo nutné získání pozemků na trase, kdy se vlastníci zdráhali pozemky městu pro cyklostezku odprodat," vzpomíná Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary.

Jednání nakonec dopadla dobře, a tak v květnu 2018 mohly Karlovy Vary úsek cyklostezky mezi Doubským a Dvorským mostem otevřít. Měří necelé dva kilometry a na jeho realizaci město využilo dotace z Evropské unie a státního rozpočtu.

Z celkové částky na výstavbu bezmála 13 milionů korun přispěla unie více než 11 miliony. Zhotovitelem cyklostezky byla plzeňská společnost Silnice Topolany a výstavba probíhala od listopadu roku 2017 do května 2018.

Na Svatošské skály s dětmi

Díky dokončení chybějícího úseku teď páteřní cyklostezka propojuje Karlovarský kraj s Bavorskem a Ústeckým krajem.

"Cyklisté dnes mohou projet přímo centrem Karlových Varů, aniž by se kdekoliv protínali s běžným silničním provozem," připomíná jeden z přínosů nového úseku Jan Kopál. Cyklisté tak už nemusí jezdit po frekventované Závodní ulici a mohou bezpečně projet celé město po levém břehu řeky z Doubí až do Dalovic. Výlet na kole na Svatošské skály, do Lokte nebo klidně až do Chebu je tak dostupný i pro rodiny s dětmi, které se nemusí obávat střetu s autem. Ačkoliv mluvčí Kopál věří, že cyklostezku využije dost lidí i pro dojíždění do práce, hlavní kouzlo má podle něj pro výletníky.

"Jednoznačně přispívá rovněž ke zvýšení turistiky, a to nejen českých, ale i zahraničních cykloturistů. Několikrát v roce se ozývají cyklisté a ptají se na kvalitu stezky a jestli mohou i s dětmi. Sám jsem celou stezku projel už několikrát s vnoučaty a musím ocenit její bezpečnost od Chebu až do Varů. Jedinou výjimkou je přejezd mostu v Citicích, tam si musím děti ohlídat," doplňuje předseda značení cyklotras KČT Karlovarského kraje Miroslav Landa.

Na trase zhruba 222 kilometrů dlouhé cyklostezky Ohře lze navštívit zámky v Mostově, Sokolově a středověký hrad v Lokti, na farmě v Nebanicích mohou zájemci jezdit na koních, u Sokolova si prohlédnout nové jezero Medard, jež vzniklo zaplavením zbytkové jámy lomů. V Královském Poříčí láká zejména děti statek Bernard, ve Starém Sedle nahlédnete do dědičné štoly a ve Svatošských skalách se pokocháte impozantními skalními masivy. Zatímco v Karlovarském kraji trasa vede většinou po samostatné cyklostezce, na Ústecku jsou hotové především úseky kolem Kadaně, Žatce a Loun.

Chybějící národní koncepce

Pro Karlovy Vary nejde zdaleka o ojedinělý projekt tohoto druhu. Už v letošním roce radnice realizuje městské úseky cyklostezek A5 a A6, což je vlastně paralelní propojení Meandru Ohře s Chebským mostem, ale po pravém břehu Ohře (páteřní cyklostezka vede po levém).

"Tyto úseky nejsou možná tak zajímavé turisticky, ale tvoří pravobřežní alternativu pro cyklisty, aby se nemuseli prodírat silničním provozem. Vedou v místech, kde by měla vzniknout v budoucnosti městská náplavka," říká Jan Kopál.

V současné době pokračuje Karlovarský kraj ve výstavbě páteřní cyklostezky podél Ohře. "Na podzim minulého roku začalo budování nového, 4,8 kilometru dlouhého úseku ve směru od Všeborovic, které jsou částí Dalovic, do obce Šemnice. Bude mít kombinovaný povrch, trasa dvakrát překonává potok a charakterem bude podobná, jako je část z Chebu do Karlových Varů," přibližuje další "cykloprojekt" v kraji Tomáš Picka z oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje Karlovarského kraje.

Miroslav Landa, sám cyklista, který má svoji práci jako koníčka, by se někdy rád projel po cyklostezce až do Litoměřic. Neví ovšem, zda se toho dožije. Mrzí ho, že neexistuje žádná národní koncepce výstavby komunikací pro bezpečnou bezmotorovou dopravu.

"Stát všechno nechává na obcích, a přitom o páteřní dálkové stezky by se měl podle mě postarat on. Vedou po nich evropské trasy EuroVelo, ovšem většina komunikací zdaleka neodpovídá kvalitě evropských cyklotras. Tady jsme hodně zaspali a je to škoda," myslí si Miroslav Landa.