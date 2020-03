Světová ekonomika se bude z následků pandemie koronaviru vzpamatovávat roky. Včera to uvedl generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría. "I když nenastane celosvětová recese, přijde nulový či záporný růst v mnoha ekonomikách světa, včetně těch větších," prohlásil. Zároveň dodal, že nelze očekávat rychlé oživení. Zlepšení podle něj může předcházet dlouhé "dno" a to, co se děje ve velkých firmách, mu dává za pravdu.