Ze dne na den minulý týden olomoucký pivovar Chomout kvůli uzavření restaurací v souvislosti s prevencí proti šíření nákazy koronaviru ztratil zákazníky a hledal možnosti, co dělat s uvařeným pivem. Spolumajitel pivovaru vlastní také palírnu s e-shopem, a tak se pivo rozhodl nabídnout tam. "Pivo prodáváme od čtvrtka. V pátek jsme v pěti lidech rozvezli téměř vše, co jsme schopni stočit do lahví, oetiketovat a zabalit, což je 30 krabic denně," říká Barbora Omelková, jež má obchod na starosti. Rozjet prodej tak pro pivovar znamenalo den práce a téměř nulové investice.