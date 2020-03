Česko dál v karanténě

Pohyb osob

Omezení volného pohybu osob v Česku kvůli koronaviru vláda v pondělí prodloužila do 1. dubna. Původní zákaz s výjimkou cest do práce či za rodinou platil do dneška.

Zavřené obchody a restaurace

Také obchody a restaurace zůstanou dál zavřené. Zákaz, který původně platil do úterý, vláda prodloužila rovněž do 1. dubna.

Konec pendlování

Pokud chtějí pendleři dál pracovat v zahraničí, mají si tam zajistit ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou v karanténě.

Nový nákupní čas pro seniory

Lidé nad 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08.00 do 10.00. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení nebude platit vůbec.