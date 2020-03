Dva týdny po uzavření škol předložil ministr školství Robert Plaga (ANO) první konkrétní návrhy na další fungování vzdělávacího systému v Česku. Zatím počítá s variantou, že by se žáci mohli do lavic vrátit v druhé polovině května. Zásadní bude, jak se bude dále šířit onemocnění Covid-19.

Letní prázdniny by se však podle ministra krátit neměly. "I s ohledem na to, že vyučování stále probíhá, byť distančně, by to nebylo správné," sdělil ministr. Možnost zkrácení prázdnin, a to až o polovinu, o víkendu zmínil šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Maturity si vyhodnotí školy

Na otevření škol jsou navázaná také přijímací řízení a maturitní zkoušky. Ty podle Plagy jinak než při fyzické účasti studentů udělat nejdou. "Zvažovali jsme maturity na dálku, například přes Skype, není to ale technicky možné," uvedl.

Jak to bude se zkouškami Přijímačky na SŠ ◼ Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. Školy jsou ale kvůli šíření koronaviru od 11. března do odvolání zavřené. Zkoušky se tedy musí posunout.

◼ Ministerstvo školství zatím počítá s variantou, že se školy otevřou v druhé polovině května. Přijímací zkoušky by se měly konat dva týdny po otevření. Maturity ◼ Uskutečnit by se mohly tři týdny po otevření škol. Pokud by se žáci nevrátili do lavic do 1. června, mohlo by se maturitní vysvědčení vystavit na základě výsledků z posledních tří vysvědčení maturanta. Přijímačky na VŠ ◼ Vysoké školy si o termínech i způsobu přijímacích zkoušek rozhodují samy, každá zvlášť. Stejně tak o státnicích. Ministerstvo školství ale s rektory škol jedná o harmonizaci těchto termínů se zbytkem vzdělávacího systému.

Maturity by měly proběhnout nejdříve 21 dnů po otevření. Zkrátit se mají o písemnou část z českého a cizího jazyka. Oproti běžnému stavu by je měly vyhodnocovat jednotlivé školy. Podle Plagy se tím hodnocení zrychlí. To ale rozporuje Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR.

"Tak jako normálně by to měl vyhodnotit Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, pozn. red.). Je na to připraven a má k tomu příslušnou techniku," upozorňuje Zajíček. Školy vedle toho budou mít dost práce s učením a ještě s přípravou přijímacích zkoušek.

Cermatu vyhodnocení maturit trvá maximálně dva týdny. "Jsme schopni to urychlit o pár dní," sdělil HN mluvčí centra Marek Lehečka. Zajíček pochybuje, že školy budou schopné to vyhodnotit výrazně rychleji. Navíc podle něj bude docházet ke zbytečným chybám. "Cermat testy prožene počítačem, kdežto učitelé na školách to budou muset dělat na koleně," upozorňuje.

Pokud by se školy kvůli šíření koronaviru neotevřely do začátku června, ministerstvo by letošní maturity zrušilo a nahradilo je průměrem známek z posledních tří vysvědčení.

Týden před maturitami a dva týdny po otevření školy by se měly uskutečnit jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Aby bylo možné je vyhodnotit co nejrychleji, dojde k jejich zkrácení − místo dvou kol mají mít jen jedno.

Podle zástupců škol je chyba, že ministerstvo neumožní aspoň některým typům škol přijímat žáky na základě výsledků v deváté třídě základní školy. Přijímací řízení by to podle nich urychlilo. Podle Plagy by to ale mnoho neřešilo, protože velká část žáků má stejné výsledky a i tak by se mezi nimi muselo nějak vybírat.

"Tento problém se týká hlavně jedničkářů v pátých třídách, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Mohla se tak pro ně určit speciální pravidla," oponuje Zajíček.

Především na základní školy se ministr obrátil s prosbou, aby děti při vzdělávání na dálku zbytečně nepřetěžovaly. Soustředit by se měly na hlavní předměty. Zohlednit by také měly nelehkou situaci, kdy velká část rodičů pracuje z domova a ještě se musí věnovat dětem při vyučování. Učitelé nyní dětem posílají úkoly zejména po e-mailech a přes různé internetové platformy − třeba přes starší systém Bakaláři. Ale učí se pracovat i s pružnějšími aktuálními technologiemi typu Google Classroom nebo Microsoft Teams, které umožňují i interaktivní výuku.

"Je pravda, že na začátku toho učitelé na děti asi hodně navalili. Každý se chtěl předvést. Teď už ale, myslím, školy pochopily, že je potřeba to redukovat. Úlohy mají být zábavné, tak aby to děti doma bavilo, a ne moc časově náročné," říká Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol. On sám ke sledování učiva, které žáci dostávají, používá zmíněný systém Bakaláři, který je na školách velmi rozšířený. "Díky němu mám přehled o tom, co se v každé třídě děje, jak učitelé učí a zda zadávají přiměřené úkoly," vysvětluje Černý krátce poté, co dokončil vlastní výuku.

"Teď jsem zrovna přes on-line konferenci učil matematiku. Připojily se mi dvě třetiny žáků. Komunikovali jsme spolu a sdílel jsem s nimi i obrazovku svého počítače. Konkrétní úlohy jim pak pošlu opět přes Bakaláře," popisuje.

Vysoké školy

Pro vysoké školy je nyní podle předsedy České unie rektorů Petra Skleničky, který je zároveň rektorem České zemědělské univerzity, nejdůležitější, kdy se budou konat maturity. "Nesmíme zapsat člověka do nového ročníku, pokud nám nepředloží maturitní vysvědčení. Například u nás jsme ale schopni uspořádat přijímačky i v červenci nebo v srpnu. Jde jen o to, abychom se nenabourali do dalšího akademického roku," dodává Sklenička.

Univerzita Karlova v Praze zatím ponechává původní termíny přijímacích zkoušek stanovené od 10. května dál. Nejkomplikovanější je teď podle Skleničky situace pro umělecké školy, které často pořádají několikakolové talentové zkoušky.

"FAMU i HAMU už mají přijímací zkoušky uzavřené, DAMU je v polovině. Třeba katedra teorie a kritiky by mohla přijímací zkoušky řešit videokonferencemi, ale herecké obory asi těžko," míní děkanka pražské DAMU Doubravka Svobodová.

Opozice se změnou maturit a přijímacích zkoušek většinou souhlasí. Předseda občanských demokratů Petr Fiala ocenil, že je Plaga předem konzultoval s opozicí.

Lidovecký poslanec a bývalý předseda Marek Výborný uvedl, že nesouhlasí pouze s návrhem, aby didaktické maturitní testy hodnotily školy, a nikoliv Cermat.

Podle Zajíčka navíc stále zůstává několik nezodpovězených otázek. Zejména jak mají střední školy na dálku klasifikovat a jak mají ukončit čtvrté ročníky. "K hodnocení na dálku neexistuje žádná jednotná metodika," upozorňuje.

S přispěním Ondřeje Leinerta