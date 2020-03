Premiér Viktor Orbán by od pátku mohl řídit Maďarsko, jež přijalo řadu přísných opatření kvůli koronaviru, podle svého uvážení dekrety, a to neomezeně dlouhou dobu. Pokud ve zrychleném čtení projde návrh zákona, který vláda poslala do parlamentu.

Podle něj může vláda "pozastavovat platnost zákonů, omezovat některá zákonná práva a přijímat mimořádné kroky pro záchranu životů, zdraví, osobní a majetkové bezpečnosti občanů stejně jako ekonomiky." Každý, kdo by porušil podmínky karantény nebo nařízené izolace, by mohl být uvězněn až na osm let. Každému, kdo by publikoval falešné nebo zmanipulované zprávy, které by vedly k "narušování úspěšné obrany veřejného zdraví" nebo ke "zmatením či nepokojům" v souvislosti s koronavirovou pandemií, by hrozilo až pět let vězení.

To vyvolává obavy, zda vláda Viktora Orbána nechce využít výjimečného stavu k definitivní likvidaci zbývajících nezávislých médií. Orbánův mluvčí Zoltán Kovács označil obavy o svobodu slova za "zlovolné a nezodpovědné". "Tady jde o lidské životy," napsal na Twitteru.

Během vyhlášeného stavu nouze se také nemohou konat žádné volby či referenda, takže pokud by některý z poslanců zemřel, nebude způsob, jak ho nahradit. Vláda bude během krize skládat účty parlamentu, pokud ten nebude kvůli epidemickým podmínkám zasedat, jen jeho předsedovi a šéfům poslaneckých frakcí.