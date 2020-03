V době, kdy se v Česku teprve objevovaly první případy nakažení koronavirem, byla sedmadvacetiletá Klára s několika dalšími Čechy na cestě do Nepálu. Návrat z výpravy do Himálaje se ale skupině Čechů může protáhnout na několikatýdenní čekání v nejistotě, kdy se dostanou zpět do vlasti.

Cestu domů jim komplikují omezení dopravy, která jednotlivé státy zavádějí kvůli koronaviru. Proto po několika neúspěšných pokusech turisté v Nepálu čekají, zda je vyzvedne český vládní speciál. Sami se připravují na to, že v Asii zůstanou asi o měsíc déle.

Na cestu do asijské země se vydali i přes zprávy o nákaze virem proto, že měli v plánu túry po velehorách, kde by nepřišli do styku s mnoha jinými lidmi. Problémy se objevily teprve minulý týden, když měli letět nazpět do Česka.

Češi v dáli Zhruba před týdnem bylo podle dat mobilních operátorů v zahraničí přes 400 tisíc Čechů. Tento týden se díky repatriačním letům má do vlasti dostat 700 lidí.

"Teď litují, že si chtěli projít nepálské hlavní město Káthmándú. Kdyby letěli o den dříve, byli by už doma," říká Šárka, která je se svou sestrou Klárou v kontaktu.

Skupina pěti Čechů chtěla koncem týdne letět z Indie do Vídně. Jejich let byl několik hodin před startem zrušen kvůli rozhodnutí indických úřadů.

Nejde o ojedinělý případ, kvůli pandemii koronaviru uzavřela řada zemí hranice a omezila letový provoz. Češi proto nyní neúspěšně hledají jiné spoje do Evropy.

Chvíli to vypadalo, že poletí spojem přes Omán do Frankfurtu, let však byl také zrušen. Ještě než k tomu došlo, začala Šárka řešit, jak se její sestra s blízkými dostanou až do Česka. Plánovala, že pojede do Německa na letiště a skupinu doveze autem zpět do tuzemska. Vyzvednutí rodinných příslušníků i s dalšími lidmi umožňuje ministerstvo vnitra. Jako rodinného příslušníka však bere pouze rodiče, manžela či potomka. "Dostala jsem jen radu, ať dělám, že jsem dcerou Kláry, která je ale o dva roky mladší," popisuje Šárka. Na dotaz, proč je výčet rodinných příslušníků omezen, ministerstvo vnitra do uzávěrky HN nereagovalo.

Stát také nabízí, že lidé mohou využít speciálních autobusů, které je dopraví do Česka. Na internetových stránkách ministerstva zahraničí je však uvedeno, že služby mohou využít ti krajané, kterým byl zrušen spoj do Česka, což nebyl případ Kláry a jejích přátel. To měli její sestře potvrdit i na infolince, která řeší, jak dostat Čechy do vlasti.

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová upozorňuje, že původní pravidla již úřad změnil: "V tuto chvíli se může přihlásit na autobus i ten, kdo se dokáže dostat do Evropy a nemůže se nějak dopravit na hranice, odkud by jej mohl někdo vyzvednout."

V současnosti skupina Čechů a dalších Evropanů nadále v Nepálu čeká na letadlo, které je přiblíží k domovu. "Už se připravují na to, že tam mohou zůstat i měsíc," popisuje Šárka atmosféru u svých blízkých na druhém konci světa. Kdy by mohli být Češi i další obyvatelé zemí Evropské unie dopraveni zpět z Asie, zatím není jasné.

"Postupujeme od největších skupin k nejmenším. Největší chceme vyřešit během tohoto týdne. Jde konkrétně o Filipíny, Vietnam a Jižní Ameriku," uvádí Štíchová. Diplomacie chystá i další lety, informovat o nich plánuje ve druhé polovině týdne.

Vždy je podle ministerstva třeba, aby se lidé v dotčené destinaci přihlásili na zastupitelský úřad. Podle množství lidí se pak rozhoduje, kam se případně vydá speciální let. Zároveň česká diplomacie jedná s dalšími státy EU, zda do některých lokalit nevypraví samy speciální letadlo. S ním by se zpět do Evro­py mohli dostat i Češi.