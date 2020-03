Když plavec Jan Čejka vloni v červenci v ruské Kazani ve finiši závodu na 200 metrů znak dohmátl, mohl se radovat z vítězství a titulu juniorského mistra Evropy na tuto vzdálenost. To, že zůstal jedinou setinu vteřiny za limitem pro olympijské hry, si v té chvíli ani neuvědomil. O měsíc později přišel jeho další mimořádný úspěch. Čejka se v Budapešti jako první Čech v historii stal mezi juniory mistrem světa, tentokrát na padesátimetrové trati. Během dvou měsíců se tak osmnáctiletý student pardubického gymnázia stal nečekaně kandidátem na účast v olympijských hrách v Tokiu.

Nad těmi je nyní ale velký otazník − Mezinárodní olympijský výbor v neděli připustil, že odložení her kvůli epidemii je jedním z možných scénářů. Nyní prověřuje různé varianty a rozhodnout by měl do čtyř týdnů. Možnost odkladu připustil i japonský premiér. Přesto se ale Čejka nevzdává.

"Do loňského léta jsem na olympiádu ani moc nemyslel, i když to byl samozřejmě vždycky můj sen. Ale když jsem viděl zlepšení o vteřinu a půl od osobního rekordu a téměř splněný limit, začal jsem o hry usilovat," říká Čejka, který se výkonem z finále mistrovství Evropy stal i držitelem českého rekordu mezi dospělými. Uzavření bazénů a zrušení plaveckých soutěží kvůli nákaze koronavirem ale udělalo z Čejky i dalších českých reprezentantů jedny z nejsmutnějších sportovců. Zatímco většina jejich kolegů z dalších odvětví se na hry může připravovat i v soukromí, plavci bez bazénů nemají šanci.