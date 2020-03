Letošní vývoj na finančních trzích zatím připomíná slavnou píseň Dálnice do pekel (Highway To Hell) rockové skupiny AC/DC. Ani mnozí veteráni z řad finančníků nic takového nepamatují. Velmi rychle, během pouhých čtyř týdnů, se hodnoty burzovních indexů ve světě kvůli šíření koronaviru a s ním souvisejícím obavám z příchodu ekonomické krize propadly z předchozích rekordních úrovní o více než 30 procent. Zároveň ztrácejí na hodnotě také vklady řady investičních a penzijních fondů. Výjimečné nejsou denní poklesy indexů o deset a více procent. Na druhou stranu v posledních dnech ceny akcií někdy naopak prudce rostou podle toho, jak investoři reagují na přicházející aktuální informace. Výrazné poklesy cen se dotkly také komodit, dluhopisů a měn.

Prodělávají i zkušení

Podle George Kanaana, obchodního ředitele australské pobočky investiční banky UBS, globální finanční trhy zachvátil strach a hned tak je neopustí, a to ani přes snahy centrálních bank a vlád o uklidnění situace. Centrální bankéři hlavně v posledních dvou týdnech razantně snižují úrokové sazby a dodávají na trh peníze ve snaze ochránit stabilitu celého finančního systému. Vlády prezentují obrovské rozpočtové balíčky na podporu firem a domácností. "Pohybuji se na trzích již 27 let a ještě jsem nic takového nezažil," řekl Kanaan k současné krizi agentuře Reuters.

Podobně se vyjádřil také Rob Arnott, šéf společnosti Research Affiliates, která vyvíjí strategie pro různé investiční firmy a fondy: "Za čtyři desítky let jsem již viděl krize na trzích i v ekonomice, ale tato se vyvíjí rychleji než všechny předchozí." Kanaan vidí dva hlavní důvody, proč k propadům na burzách dochází: "Za prvé, na rozdíl od finanční krize v roce 2008 se to nyní dotýká mnohem více lidí. Tehdy to byla záležitost, která se stala bankám po celém světě, ale nebyli do ní zapojeni lidé z ulice. A za druhé, strach a paniku nyní pomáhají šířit sociální média."

Hodnota hlavního amerického indexu S&P 500, který měří vývoj cen akcií největších amerických podniků a finančních domů, se během minulého pondělí propadla o 12 procent. Šlo o třetí největší jednodenní pád v historii indexu, který vznikl v roce 1926. Za celý minulý týden se pak tento ukazatel snížil o 17 procent, což představuje největší týdenní pokles od října 2008, kdy se trhy otřásaly po krachu investiční banky Lehman Brothers.