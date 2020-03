V den, kdy Česko vyhlásilo kvůli šíření koronaviru nouzový stav – tedy 12. března –, vláda odvolala z funkce tehdejší hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. „Nezvládla svoji práci a svoji pozici,“ odůvodnil tehdy stručně její sesazení premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ředitele Státního zdravotního ústavu Pavla Březovského Gottvaldová nereagovala na jeho apely týkající se rizika nákazy a nečinila dostatečné kroky k tomu, aby bylo Česko na možnou nákazu připraveno. „Říkala, že nic není potřeba, že nic takového nebude,“ řekl v pátek HN Březovský. Někdejší hygienička pochybila i podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty. Gottvaldová jejich slova odmítá s tím, že jde o osobní útoky, přičemž kritiku na svoji osobu přirovnává k honu na čarodějnice.

Březovský tvrdí, že kvůli stavu v Číně začal situaci aktivně řešit již počátkem roku. "Já jsem už 5. ledna, na základě vývoje v Číně, v ústavu svolal poradu k tomuto tématu a rozhodili jsme si jednak funkce a jednak jsme aktivovali všechny složky, které k tomu byly v rámci ústavu potřeba. Čili my jsme na to byli připravení. Ale když jsme s tím zašli za bývalou hlavní hygieničkou, tak nás s tím v zásadě vyhodila − že nic není potřeba, že nic takového nebude… Že to je věc, kterou se zatím nemusíme zabývat," uvedl Březovský.

Gottvaldová se nicméně proti jeho slovům ohrazuje. "Beru to jako osobní útok proti své osobě. S panem ředitelem nebo s jeho podřízenými jsme samozřejmě komunikovali. Že by mi šel dávat školení o koronaviru na začátku ledna, si ale nepamatuju. Nejsem hloupá, že bych si dovolila toto vypustit z úst − že nic není potřeba v tomto směru dělat. Vím, že je teď asi potřeba někoho upálit," reagovala pro HN Gottvaldová. Ta si stojí za tím, že situaci nepodcenila. "Samozřejmě jsme se koronavirem zabývali. To si nemůžete dovolit se tomu nevěnovat. Činili jsme standardní kroky, sledovali jsme vývoj. Ale to, co víme teď, jsme na začátku ledna ještě nevěděli," bránila se odvolaná hygienička.

Podle Březovského však už z vývoje v Číně bylo jasné, že je třeba jednat rychle − a to již začátkem ledna. "Navrhovali jsme, aby se svolala Ústřední epidemiologická komise, aby se jednotlivé resorty už dohodly, aby byla nastavena spolupráce s vojskem, aby se všechny tyto věci aktualizovaly, protože všechna ostatní opatření předtím byla hra na vojáky, teď je to realita. A tohle se tam nedělo (na hygieně − pozn. redakce). Proto jsem se potom spojil přímo s panem ministrem a začali jsme to řešit úplně bez ní," pokračoval Březovský, který je nyní členem krizového štábu i Ústřední epidemiologické komise.

Kolegyně se hluboce mýlí

"Je plně na rozhodnutí pana ministra, kdy komisi svolá," reagovala Gottvaldová. Na otázku, zda mu svolání orgánu doporučovala, odpověděla: "No, tak minimálně na začátku února jsme ho urgovali." Podle jejího předchůdce Vladimíra Valenty, který nyní řídí Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje, to ale bylo pozdě. "Dát podnět ke svolání komise je jedním z primárních úkolů hlavního hygienika. A tu komisi měla Gottvaldová svolat už někdy v prosinci, kdy bylo jasné, že se nákaza rozvíjí," sdělil HN Valenta.

Podle něj to měla být právě Gottvaldová, kdo měl řídit pandemický plán a nejdříve reagovat na riziko možné nákazy − a připravit plán i pro nemocnice. Na otázku, zda upozorňovala, že je potřeba doplnit zdravotnický materiál, Gottvaldová reagovala: "To máte otázku krizové připravenosti, ta nespadá pod hlavního hygienika, ta spadá pod krizové řízení. A další otázka je zajištění zdravotní péče včetně vybavení, tedy i roušek. A to také nespadá pod hlavního hygienika."

Podle Valenty je však taková odpověď v rozporu s její tehdejší pracovní náplní i se zákonem. "Paní kolegyně se hluboce mýlí. Právě příprava pandemického plánu je o tom, jak se mají jednotlivé resorty připravit. Proto je v Ústřední epidemiologické komisi i zástupce hmotných rezerv. V zásobách měly nedostatek respirátorů, roušek i dezinfekcí. To, kolik toho mají nakoupit, jim musí říct hlavní hygienik na základě zdravotního rizika. Ona měla být tím, kdo instrukce podá ostatním a kdo je donutí něco činit, což se nestalo. Nesplnila svou roli," argumentoval Valenta. Ten na pozici hlavního hygienika skončil v roce 2016. Do nového výběrového řízení se poté již nepřihlásil. Právě po něm nastoupila na post Gottvaldová.

Premiér si mě přeje odvolat

I podle ministra Vojtěcha byla Gottvaldová v opatřeních ohledně koronaviru velice pasivní. „Byl to jeden z hlavních důvodů, proč skončila,“ řekl pro HN ministr.A Březovský ho doplňuje: „Vzhledem k tomu, že byla státní zaměstnankyně, vyřešilo se to až jejím odvoláním v rámci nouzového stavu, protože jinak by to asi nebylo vůbec možné.“

"Bylo mi řečeno, že si mě pan premiér přeje odvolat, tak jsem to tak brala," reagovala na vlastní odvolání v období pandemické krize bývalá hygienička. Té bylo v minulosti vyčítáno rovněž to, že nemá lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Lékařskou fakultu sice vystudovala, ale se specializací na výživu člověka. Požadavek na specializaci Gottvaldová v minulosti označila za přežitek.