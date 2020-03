Co se to děje, že špičky Bílého domu používají nálepky "čínský virus" a že Peking na ně zase odpovídá spikleneckými teoriemi o tom, jak nákaza Covid-19 pochází z amerických vojenských laboratoří nebo že ji do prvního střediska epidemie, Wu-chanu, loni v říjnu zavlekli účastníci mezinárodní armádní soutěže z US Army? Jen za časů studené války to mezi Washingtonem a Moskvou vypadalo takto vyostřeně.