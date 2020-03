Nouzová opatření vynucená pandemií nového koronaviru způsobí prudký ekonomický pokles. Státy proto chystají radikální programy, které udrží co nejvíce podniků, živnostníků i zaměstnanců finančně nad vodou. Pomoc je o to potřebnější, že výpadky výroby budou trvat spíše měsíce než jen týdny. V Česku by se sice přísná karanténní opatření podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly mohla začít rozvolňovat od poloviny dubna, to ale ještě nebude znamenat plný návrat k normálu.