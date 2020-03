Scénář podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly: Do konce března by v Česku mohlo být kolem 8,5 tisíce, nanejvýš 10 tisíc nakažených koronavirem z Číny.

To by mohl být signál k uvolňování opatření, která mají zpomalit šíření koronaviru. Začátkem dubna už by nakažených mělo přibývat výrazně méně. Po Velikonocích, jak řekl Prymula v České televizi, "bychom zase mohli začít vracet zemi do života". Prymula ale zároveň varuje, že cestování do zahraničí může být omezené i na další jeden až dva roky. "Hranice budou omezeny po velmi dlouhou dobu, protože bude řada ohnisek po světě," tvrdí epidemiolog.

V rubrice Události čtěte článek o tom, jak podle Romana Prymuly bude v následujících týdnech pokračovat život v Česku.