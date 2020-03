◼ ČESKO

Letadla zamíří pro Čechy v Egyptě či na Filipínách

Česko v těchto dnech vysílá čtyři evakuační lety do ciziny. Včera vyletěl armádní speciál pro Čechy do Pobaltí. Zítra startují komerční letadla do Egypta a filipínského Cebu a Manily. Ve středu zamíří do Vietnamu. Do země uzavřené kvůli pandemii koronaviru nového typu by se díky čtyřem letům mělo dostat 700 lidí, z toho téměř 600 českých občanů. Volná místa v letadlech Česko poskytlo dalším zemím EU. Pokračovat budou i evakuace autobusy.

◼ ČESKO

Stát pošle zabavené roušky Itálii

Sto tisíc roušek pro Itálii zabavených minulý týden při zátahu v Lovosicích v Ústeckém kraji pošle Česko do jihoevropské země počátkem týdne. Řekl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zátah byl podle něj veden proti organizované skupině, která pravděpodobně spáchala podvod. Celníci při akci objevili 680 tisíc roušek a 28 tisíc respirátorů. Následné šetření odhalilo, že část z nich byla čínský dar Itálii.

◼ ČESKO

Nejsilnější respirátory budou jen pro zdravotníky

Policie stáhla nejsilnější respirátory FFP3 potřebné pro zdravotníky pro styk s nakaženými koronavirem ze svých zásob, aby šly lékařům a sestrám. Učinily tak i další profese, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v České televizi. Policisté budou podle něj používat respirátory nižší třídy, které začala do Česka přivážet od pátku letadla z Číny. V těchto nákupech nejsilnější respirátory nejsou.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Omezování pohybu nestačí, varuje WHO

Vládám k úspěšnému boji proti koronaviru nestačí jen poslat obyvatele svých zemí do preventivní karantény. Omezení pohybu musí provázet i důsledné testování všech potenciálních nakažených a další zdravotnická opatření. Uvedl to přední expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan pro BBC. Varoval, že bez doplňkových kroků se po uvolnění karanténních režimů může virus znovu začít rychle šířit.

◼ ČESKO

Motol má nové oddělení pro pacienty s Covid-19

Fakultní nemocnice v Motole má nově k dispozici oddělení s 20 lůžky s plicní ventilací pro pacienty nakažené novým typem koronaviru v nejtěžším stavu. Chod bude zajišťovat až 240 zdravotníků. Na novém specializovaném oddělení v motolské infekční klinice je nyní 20 ventilátorů. Dalších 100 přístrojů je v jiných částech nemocnice, v případě nutnosti mohou být přesunuty.

◼ SPOJENÉ STÁTY

V USA je třetí nejvyšší počet nakažených

Spojené státy v posledních několika dnech zaznamenaly strmý nárůst počtu nakažených koronavirem na svém území − Univerzita Johna Hopkinse jich eviduje již téměř 27 tisíc. Čína k včerejšímu dni evidovala přes 81 tisíc nakažených, z nichž se však více než 72 tisíc lidí zotavilo. V Itálii lékaři zjistili koronavirus u více než 53 tisíc lidí. Po celém světě se tímto virem nakazilo již přes 300 tisíc lidí.

◼ CHORVATSKO

Záhřeb zasáhlo vedle viru i zemětřesení

V chorvatském hlavním městě Záhřebu včera způsobilo rozsáhlé škody a paniku zemětřesení o síle více než pěti stupňů. Vícero obyvatel zřejmě utrpělo zranění, jedno dítě je hospitalizováno ve vážném stavu. Ministr vnitra Davor Božinović na Twitteru apeloval na obyvatele, aby ve zmatku nezapomínali na bezpečnostní rozestupy doporučované v souvislosti se šířením koronaviru.

◼ SLOVENSKO

Nákaza je prvním úkolem nové vlády

Slovensko v sobotu zaznamenalo podle nového premiéra Igora Matoviče dalších 41 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkově země eviduje 178 potvrzených nakažených. Nová opatření proti šíření infekce projedná kabinet dnes. Šéfa protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Matoviče jmenovala premiérem prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu.

"

Distribuční systém jsme nastavili tak, abychom byli schopni materiál vyskladnit do šesti hodin a do 48 hodin jej mohl mít koncový uživatel.

Martin Netolický

hejtman Pardubického kraje

Z letadla z Číny, které přistálo v pátek v Praze, jsou všechny respirátory na odběrových místech na Pardubicku. Ta jsou umístěna v 15 obcích s rozšířenou působností. Vydávat je budou dnes.

◼ ČESKO

Počet Čechů v zahraničí klesl na polovinu

Počet Čechů v zahraničí se proti předminulému týdnu snížil zhruba na polovinu. Tehdy bylo za hranicemi okolo 400 tisíc lidí z Česka. Podle údajů tuzemských operátorů je nyní nejvíce Čechů v Německu. Řekl to výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Operátoři již Čechům v cizině neposílají SMS o šíření koronaviru. Data o počtech lidí v zahraničí v současnosti žádné státní instituci nepředávají.