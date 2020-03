Do očí bijící nepoměr," napsali bývalí centrální bankéři Zdeněk Tůma a Mojmír Hampl ve svém pátečním komentáři pro HN, když porovnali náklady na ochranu lidí před koronavirem s očekávanými ztrátami ekonomiky. Hospodářství kvůli restrikcím, aby se virus nešířil, přijde o 250 miliard, možná i víc, přitom podle bankéřů je "v kontextu českého zdravotnictví cena jednoho roku plnohodnotného života vyčíslena na 1,2 mil. korun". Když dokončíme jejich myšlenku, tak nám exbankéři říkají, že kdyby se nechala epidemie bez omezení řádit a v jejím důsledku pomřelo třeba tři tisíce lidí, protože tolik jich podle nich zemře na běžnou chřipku, přijde nás to při záchraně například 20 let života jedné osoby na 72 miliard. A to se tedy zřejmě vyplatí. Nevyplatí.

Zaprvé, už otázka, jestli se drastická opatření proti šíření nákazy, jak bankéři píší, vyplatí v porovnání s hodnotou lidského života, je zvrácená. Lidský život lze vyčíslit u soudu, když řeší odškodnění pozůstalých či obětí trestného činu. Ale ptát se: co když ztratím peněženku, když budu pomáhat umírajícím či lidem v ohrožení? Vyplatí se mi to? To ve vyspělé a solidární společnosti nedává smysl.

Zadruhé, nelze srovnávat závažnost pandemie koronaviru s epidemiemi chřipky, jak to v textu dělají. Šlo to na začátku března, když jsme ještě neviděli tisíce mrtvých během 14 dní v Itálii a jinde. Na samotnou chřipku navíc u nás nezemřou ročně tři tisíce lidí, ale podle Státního zdravotnického ústavu jen desítky, u dalších zhruba 1500 mrtvých je chřipka "jen" přitěžující okolnost. V novodobé historii se v Evropě prostě nestalo, že by pohřební ústavy nestačily odvážet mrtvé, nestíhala krematoria ani hřbitovy jako v Itálii. Ne, není to chřipka.

Zatřetí, masa nemocných a mrtvých by rozložila celé zdravotnictví, část ekonomiky a zbytek by dorazil přeliv potíží na naši otevřenou ekonomiku ze zahraničí. Takže ano, ušetřili bychom možná sto miliard, ale přišli bychom o důvěru, že nežijeme v ultrakonzervativním státě s kulturou předminulého století, kde se hodnota života poměřuje cenou auta.