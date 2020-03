Nebýt koronavirové pandemie, byla by to zpráva na titulních stranách novin a v prvních minutách televizního zpravodajství. Na konci února Spojené státy a radikální islamistické hnutí Tálibán podepsaly politickou dohodu. Její součástí je, že se americká vojska stáhnou do 14 měsíců ze země. Podle hesla "společně tam, společně ven" to znamená, že odejdou i spojenci USA včetně českých vojáků.