Dohoda z 29. února podepsaná v Dauhá předpokládá, že americké vojsko a jednotky dalších západních zemí by se měly do čtrnácti měsíců zcela stáhnout z Afghánistánu. Jednacím partnerem byli zástupci Tálibánu, islamistického hnutí podporujícího i provozujícího terorismus, jež se před lety zdálo být poraženo. Postup západního bloku po nastolení domácí vlády však Tálibánu umožnil nejen přežít, ale opět posílit. Nyní se uvolil, že po odchodu vojsk vstoupí do jednání s vládou podporovanou USA. Odborník na tuto zemi Václav Pecha, který v roce 2008 zakládal v provincii Logar první český provinční rekonstrukční tým (PRT), naprosto nevěří, že k takovému rokování dojde. Páteční útok povstaleckých sil na jihu země, při němž zemřelo 24 policistů a vojáků, nedává velké naděje na uklidnění situace, byť se k němu Tálibán nehlásí.