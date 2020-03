Rembrandt: Portrét člověka

17. 4. − 30. 8. 2020, Národní galerie v Praze, Palác Kinských

Ještě ke 350. výročí malířova úmrtí, které uplynulo v loňském roce, se vrací výstava, kterou připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem. Východiskem expozice bude Rembrandtovo plátno Učenec v pracovně z roku 1634, které galerie vlastní a od nějž se bude odvíjet i červená nit celé expozice, téma poznání a učenosti, kontemplace a intimity, jak je malíř ve svých dílech zpracovával v průběhu celého svého života. Nebudou chybět ani práce jeho současníků a žáků, stejně tak jako další příklady recepce jeho děl v následujících epochách. Národní galerie slibuje zápůjčky z mnoha zahraničních prestižních muzeí a galerií včetně The Metropolitan Museum of Art v New Yorku, The National Gallery v Londýně nebo vídeňské Albertiny.