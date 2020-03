Původně jsme se chtěli na rozdíly mezi trhem s uměním u nás a na Západě ptát přímo Evy Koťátkové. "Eva by se o byznysu bavit nechtěla. A ani naši ostatní umělci," uvedla nás však do reality její česká galeristka Kacha Kastner. Ta do Česka přesídlila v devadesátých letech ze Spojených států, kam její matka utekla z Československa po únoru 1948 před komunisty. V Praze pak s Kanaďankou Camille Hunt založila úspěšnou galerii. "V zahraničí se sběratelé snaží najít umělce, kteří jsou důležití v kontextu současného umění, a nemají strach koupit instalaci, video nebo zvukový či textový záznam. Ti čeští si přechodem na nová média ještě nejsou jistí," říká v rozhovoru Kacha Kastner. Našim umělcům by na zahraniční trhy pomohlo, kdyby české instituce byly víc mezinárodní. Jen tak se může české umění dostat do zahraničního kontextu, myslí si galeristka.