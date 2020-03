Světová ekonomika a finanční trhy musí v současné době čelit hned dvěma šokům naráz. Jedním z nich je pandemie koronaviru, druhým výrazný propad cen ropy. Zatímco ještě na začátku roku jsme očekávali růst globální ekonomiky v letošním roce o tři procenta, nyní jsou to již jen 2,4 procenta. To je nejnižší dynamika od roku 2009. Nepříjemné je i to, že oba šoky přicházejí ve chvíli, kdy je růst velkých ekonomik již tak dost křehký a centrální banky nemají k dispozici dostatečný prostor pro snižování sazeb.

Jaký ekonomický vývoj lze tedy dále očekávat? Vhledem k tomu, že vlády volí strategii, která by zabránila šíření viru i za cenu výrazného zpomalení ekonomik, očekáváme po razantním propadu růstu opětovné oživení ve tvaru "V", popřípadě "U". To znamená výrazný propad, následovaný rychlým růstem hrubého domácího produktu. Vyloučit nelze oživení typu dvojité "W", pokud by se koronavirus s příchodem zimních měsíců vrátil.

Vzhledem k tomu, že virus má povahu spíše chřipkového charakteru, očekáváme, že s jarními měsíci odezní. Riziko jeho návratu však vyloučit nelze. Typickým příkladem oživení "V" by měla být Čína. Tam se v prvním čtvrtletí výrobní činnost na dva týdny zastavila téměř úplně, následně země využívala zhruba polovinu výrobních kapacit, což se projevilo v drastickém propadu předstihových indikátorů, exportní i výrobní aktivity. Odhad růstu tamní ekonomiky pro první čtvrtletí jsme proto postupně snižovali až na současná dvě procenta.

Výrobní aktivita v Číně se ale postupně stabilizuje, přičemž její úplnou normalizaci očekáváme začátkem dubna. Ve druhém čtvrtletí by se tedy dynamika růstu čínské ekonomiky měla podle naší prognózy vrátit k úrovni okolo 6,5 procenta a na ní by se měla udržet i ve zbytku letošního roku. Pomoci by měla i masivní podpora tamní vlády. Doufejme, že průběh v Evropě a USA bude podobný a to nejhorší budeme mít ve třetím čtvrtletí již dávno za sebou.