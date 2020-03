Sobota, tři hodiny odpoledne, Česko přechází na nouzový stav. Tomáš Ervín Dombrovský píše kolegům z LMC (provozují portály Jobs.cz, Práce.cz a další služby), že by bylo dobré vytvořit místo, kde by si lidé mohli nabízet i žádat o bezplatnou sousedskou výpomoc. Do diskuse se zapojují první lidé, včetně šéfa produktového vývoje a ředitele firmy. O tři hodiny později je jich v interním komunikační kanále k tématu připojeno už skoro osmdesát a vymýšlejí společně parametry nového tržiště.