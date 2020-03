Setkáváme se v prázdné kanceláři, v Česku právě běží první den karantény, lidé smějí jen do práce a domů. Nastal čas práce z domova, což pro spoustu firem není jednoduché. "Chybí jim komponenty a musí zastavovat výrobu," poznamenává Martin Malo, výkonný ředitel personální agentury Grafton Recruitment.

HN: Prošli jsme prázdnými kancelářemi vaší firmy. Co pro vás vyhlášení karantény znamená?

Rozhodli jsme se přesunout všechny zaměstnance do režimu práce z domova. Museli jsme v poměrně krátkém čase propojit zaměstnance, u nichž se s prací mimo kancelář nepočítalo. To znamenalo určité náklady. Teprve se ukáže, jaký to bude mít dopad na produktivitu práce. Některé statistiky říkají, že zhruba od čtvrtého dne práce z domova výkonnost zaměstnance klesá. Takže uvidíme.