Na doplnění zásob respirátorů, které by je ochránily před možnou nákazou koronavirem, ambulantní lékaři stále čekají. Aby i nadále dokázali pečovat o své pacienty, přistupují k plánu B.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka vysvětluje, že jsou s kolegy schopní se o pacienty starat i s malým množstvím masek. "A to tak, že praktici budou ve svých ordinacích bez pomůcek, za zavřenými dveřmi, ale budou pořád zajišťovat podstatný kus péče," říká Šonka. Na dálku lze podle něj s lecčím poradit nebo třeba vydat neschopenku. Chronickým pacientům, kteří berou stále stejné léky, může lékař poslat elektronický recept. Když člověk přece jen vyrazí do ordinace, místo obvyklého nápisu "Vyčkejte příchodu sestry" najde na dveřích zprávu, ať lékaři zavolá a domluví se s ním. Pak bude záležet na tom, jestli natrefil na ordinaci, která respirátory má, nebo ne. "Pokud pomůcek bude málo, pojďme je koncentrovat do dvou tří ordinací v okrese," navrhuje Šonka s tím, že do nich by v případě potřeby posílali své pacienty lékaři, kteří nejsou chránění. V nouzových ordinacích by podle Šonky měli sedět hlavně mladší lékaři, které koronavirus ohrožuje méně.