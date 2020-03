Dvoupatrová měřicí aparatura v oddělení chemie a fyziky aerosolů v rámci Ústavu chemických procesů české akademie věd již týden běží takřka bez zastavení. Vylidněné pracoviště, v jehož laboratořích zůstalo kvůli celostátní karanténě z pětadvaceti pracovníků jen pět zaměstnanců, se teď snaží zodpovědět palčivou otázku. Jaká nanovlákenná tkanina zachytí maximální množství titěrného koronaviru o velikosti 80 až 150 nanometrů? Pokud by se podařilo nanovlákna poskládat efektivně, mohla by se pak taková rouška svou funkčností rovnat těm nejlepším respirátorům. Oddělení v čele s chemikem Vladimírem Ždímalem teď spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze a Technickou univerzitou v Liberci. První z nich pracuje na novém respirátoru k opakovanému použití a druhá na výrobě materiálu z nanovláken, který by v nich sloužil jako filtr pro zachytávání i tak drobných částic, jakými jsou viry.