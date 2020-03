Když získáte spoustu dat z observatoří, ze kterých se možná dá vyčíst, zda se s námi nesnaží spojit mimozemská civilizace, ale nemáte k dispozici superpočítač, který by je vyhodnotil, musíte si pomoci jinak. Vědce z kalifornské univerzity v Berkeley napadlo v roce 1999 zábavné řešení: vytvořili internetovou hru Hledání mimozemské inteligence z domova (Search for Extraterrestrial Intelligence at Home). Každý, kdo se zapojil, mohl soutěžit o to, jak velké množství dat dokáže zanalyzovat. A aby to bylo zajímavější, přidat se mohly celé týmy. Stačilo jediné: nechat svůj osobní počítač ve chvílích, kdy se nepoužívá, zapnutý. Pod šetřičem obrazovky se zapnul program, který si stáhl malou porci dat, výpočty pak odeslal a ty se skládaly do výsledku, na jaký by jinak byl potřeba právě velký superpočítač.