Dobrý politický slogan má být stručný a výstižný. Heslo, se kterým přišel Joe Biden minulou neděli v televizní debatě s Berniem Sandersem, to splňuje. "Lidé chtějí výsledky, ne revoluci," popsal Biden, proč je v tuto chvíli za americkou Demokratickou stranu jasným favoritem na zisk nominace do listopadových prezidentských voleb v USA. S největší pravděpodobností to bude právě on, kdo se v souboji o Bílý dům utká se současným prezidentem Donaldem Trumpem. Biden s přehledem vede v demokratických primárkách, voliči dávají přednost jeho středové politice před levicovým liberálem Sandersem. Naposledy se to potvrdilo toto úterý, kdy Biden přesvědčivě porazil Sanderse v dalších třech státech, včetně důležité Floridy, která bude jedním z rozhodujících bitevních polí v listopadových prezidentských volbách.