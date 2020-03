Teroristé útočí náhle, nečekaně, opravdu se nestává, aby lidem jejich vláda dopředu řekla − pozor, teď je ve městě člověk s bombou, který vás chce zabít, radši zůstaňte doma, nevycházejte. Ale stalo se to. V Bruselu v listopadu 2015. Ve městě se tehdy schovával Salah Abdeslam, který se krátce předtím podílel na útocích v Paříži, při kterých zemřelo 130 lidí. Jako jediný z teroristů přežil a uprchl do Bruselu, kde před útoky žil. Podle policie a tajných služeb u sebe nejspíš měl sebevražedný pás s výbušninami a byl odhodlán pozabíjet co nejvíc lidí.