Poprvé od začátku pandemie čínské město Wu-chan, odkud se epidemie koronaviru SARS-CoV-2 začala šířit dále do světa, nezaznamenalo včera ani jeden nový případ nákazy. Tamní zdravotníci ale ještě nemají vyhráno. V Číně roste počet takzvaných importovaných případů, kdy nákazu zpět do země přivážejí Číňané vracející se z Evropy. V úterý lékaři takových lidí zaznamenali 13, ve středu už 34. V Singapuru, kde se podařilo epidemii potlačit hned v začátcích, v úterý ohlásili 47 nových případů, z toho 33 importovaných.

Na první pohled jsou to nízká čísla. Úřady ale varují, že onemocnění Covid-19 je velmi nakažlivé, takže i jeden člověk ho může rozšířit ve svém okolí a infikovat ty, kteří mu zatím odolávali. Rostou tak obavy z druhé vlny epidemie. "I jedna jiskra může zažehnout oheň," napsal k tomu čínský státní deník China Daily ve svém editorialu. "Mnoho lidí si neuvědomilo, že je to jen dočasný úspěch," řekl ke klesajícím počtům nakažených v Číně Ben Cowling, profesor epidemiologie z Hongkongské univerzity. "Úřady musí zabránit rostoucímu počtu importovaných případů z Evropy, ale v budoucnu také z dalších částí světa," dodal.

Podobně jako Čína nebo Singapur jsou podle britského deníku Financial Times ohroženy novou vlnou epidemie onemocnění Covid-19 i další asijské země, třeba Jižní Korea nebo Tchaj-wan. Vůbec nejrizikovějšími přenašeči viru jsou studenti, kteří se vrací domů ze vzdělávacích pobytů na starém kontinentě. Asijské země tak posilují opatření na letištích, která mají zabránit opětovnému zavlečení nákazy koronavirem. Například mezinárodní letiště v Pekingu vytvořilo speciální zónu pro cestující přilétající ze zahraničí, kde musí všichni podstoupit zdravotní testy. Město Šanghaj zase zavedlo povinnou dvoutýdenní karanténu pro cizince z 24 nejpostiženějších států.

"Nemůžeme si dovolit další riziko, proto zavádíme dodatečné kontroly na hranicích a cestovní omezení," řekl singapurský ministr pro národní rozvoj Lawrence Wong, který má na starosti i boj proti koronaviru. Přesto není výhled vůbec optimistický. "Očekáváme, že počet importovaných případů vzroste, a že proto vzniknou nová ložiska a vlny nákazy," dodal singapurský premiér Lee Hsien Loong. Tamější vláda vyzvala všechny občany, aby do zahraničí raději vůbec nejezdili. Všichni lidé, kteří se vrací z ciziny, by pak měli jít do dobrovolné karantény o délce dvou týdnů.