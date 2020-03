Není tady! Fakt tady není!" Zděšení ve tváři spoluvýletníka bylo autentické, zoufalství ve stanu by se dalo řezat motorovou pilou. Co dělat? Teď, uprostřed polární noci, když ON chybí?! "Klid," protírám si oči, "já jeden mám." Obličej dotyčného se začal měnit ve výraz dítěte pod čerstvě rozsvíceným vánočním stromečkem. Vyndal jsem roli toaletního papíru a ulehčení bylo slyšitelné asi až na severní pól. Hrozící sociální kataklyzma bylo zažehnáno. Nedávný zážitek z výletu do jedné severské země ukazuje, že toaletní papír není jen hygienická potřeba, ale dokáže být samým středobodem existence.