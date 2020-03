V nejbližších dnech by Česko mělo získat přesnější informace o počtu nakažených virem Covid-19. A to díky většímu množství testů, které bude možné za den vykonat. Do Česka včera dorazilo 150 tisíc rychlotestů. Další milion by měl přibýt do příští středy. Zásoba pak pokryje potřeby země až na měsíc a půl. Některá města navíc nabízejí takzvané drive-through testování, tedy odběr vzorků od lidí v osobních autech. Umožňuje to třeba liberecká, jihlavská či královéhradecká nemocnice. Od pátku k tomu chce přistoupit Praha. I to by mělo testování urychlit.