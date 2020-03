Až osm let by mohl ve vězení strávit spekulant či spekulanti, kteří nabízeli ministerstvu zdravotnictví roušky a respirátory. Vyjednávání o ceně skončilo tím, že policie v úterý večer zabavila zboží, které měla firma ve skladě v průmyslovém areálu v Lovosicích.

"Na můj popud hejtman Ústeckého kraje ve spolupráci s policií podle krizového zákona zajistil téměř 700 tisíc roušek od firmy, která je měla dodat zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

Společnost, jejíž jméno úřady nesdělily, požadovala podle ministerstva zdravotnictví až šedesátinásobek běžné ceny.

Kromě 680 tisíc roušek objevili policisté ve skladu i 28 tisíc respirátorů. Zboží nyní zabavil stát. Rozdělí ho mezi ty, kteří ho akutně potřebují. Firmě za něj zaplatí obvyklou cenu.

"Budeme zjišťovat všechny okolnosti případu. Tedy zda tyto zadržené prostředky nebyly připraveny k vývozu mimo území ČR při vyhlášení nouzového stavu," řekla ústecká policejní mluvčí Jana Slámová. Stát vývoz takového zboží zakázal, u respirátorů navíc stanovil maximální cenu 175 korun, za kterou je lze prodávat. Komentovat, jaký trestný čin byl spáchán, ale odmítla. "Nyní jsme to převzali, musíme dostat všechny materiály," uvedla Slámová.

"Pokud tu běžnou cenu opravdu šedesátinásobně překročili, tak není pochyb, že to překročilo hranici trestného činu lichvy," řekla soudkyně Městského soudu v Praze Jana Miklová. Za lichvu běžně hrozí podle trestního zákoníku dva roky, v případě velké škody maximálně pět let vězení. Jenže v době vyhlášeného krizového stavu se u ní − stejně jako některých dalších trestných činů − horní hranice trestu zvyšují. U lichvy až na osm let.

Horní hranice trestu v případě krizového stavu je zvýšena oprávněně, upozornila Miklová. "Nedá se odhlédnout od toho, že je to v době, kdy je ohroženo zdraví a životy lidí," uvedla soudkyně. Ta navíc upozorňuje, že trest hrozí i celé firmě. Kromě peněžité pokuty může soud rozhodnut i o jejím zrušení.

V posledních dnech se rovněž objevily inzeráty e-shopů, které nabízejí roušky, jež dříve stály jen několik málo korun, za padesát korun a více. A podobně i respirátory. I v tom případě by se mohlo podle právníků jednat o lichvu.

"Záleží na tom, jak moc je ta věc předražená, jak moc nedostupná a především jak moc je nutná pro lidi, kteří si ji potřebují koupit," podotknul advokát Jan Valtr. Podle něj to umocňuje právě současný krizový stav. "Podnikatelé by měli myslet na to, že v současné situaci může mít cenová politika své limity," dodal.

Vyšší tresty než normálně hrozí i za další trestné činy. Policie už řeší několik případů, kdy lidé v souvislosti s koronavirem šířili na sociálních sítích lživé zprávy, které vystrašily řadu lidí.

Třicetiletý muž z Ústecka například napsal, že má koronavirus a záměrně jej roznáší. "Mám Corona a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo," napsal na Facebooku. "Byl obviněn z trestného činu šíření poplašné zprávy," sdělila ústecká policejní mluvčí Slámová.

Muž s facebookovým profilem Mirda K. zase rozšířil lživou zprávu, že pokladní supermarketu v Horšovském Týně na Domažlicku má koronavirus a ve městě jsou další dva nakažení. Nyní mu − stejně jako muži z Ústecka − hrozí až osm let vězení.

"Již jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy," potvrdila okresní policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podobně hrozí kvůli vyhlášenému krizovému stavu vyšší tresty i v jiných případech, upozornila Brožová. Domažličtí policisté například ve středu zadrželi muže, který z otevřeného auta před obchodním domem ukradl peněženku a mobil.

Normálně by mu hrozil maximálně dvouletý trest vězení, v době krizového stavu jsou naopak dva roky nejnižší možný trest. "Vyhlášený krizový stav je automaticky přitěžující okolnost," zdůraznila mluvčí.

Vyšší trestní sazby se v případě vyhlášeného krizového stavu týkají ale i dalších trestných činů. Například za šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti se horní hranice zvyšuje z šesti měsíců na tři roky vězení a v případě úmyslu ze tří na osm let. A podobně maximálně ze dvou na osm let se zvedají tresty i u zpronevěry či ohrožování zdraví závadnými potravinami.

A že soudy vysoké tresty za činy spáchané v krizovém stavu ukládají, ukazují i případy z povodní. Například pachatel, který v roce 2010 během záplav ukradl z garáže na Liberecku nářadí za deset tisíc korun, šel do vězení na 4,5 roku. Kdyby to nebylo za povodní, mohl by dostat maximálně tři roky.

