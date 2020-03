◼ ČESKO

Ven už jen s rouškou, dvě hodiny nákupů pro seniory

Vláda včera v boji proti šíření nákazy koronavirem přijala další opatření. Od půlnoci na dnešek začal platit zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst. Kabinet také ode dneška vyhradil nákup v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách mezi 10:00 a 12:00 pro lidi nad 65 let. Opatření má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko. Lázeňská zařízení ode dneška nesmějí přijímat do péče nové klienty.

◼ ČESKO

Zemanův projev odvysílá Prima, ČT ho chce také

Prezident Miloš Zeman dnes večer pronese projev k národu. V 19:25 ho odvysílá TV Prima. Prezident v předtočeném projevu hovoří k aktuální situaci a k opatřením v boji proti novému typu koronaviru. Ředitel České televize Petr Dvořák kvůli projevu napsal dopis kancléři prezidenta Vratislavu Mynářovi. Žádá ho v něm, aby mohla veřejnoprávní televize přenos odvysílat souběžně s TV Prima. Argumentuje mimo jiné větším dosahem pro diváky.

◼ ČESKO

Pendlery na hranicích čeká zdravotní kontrola

Zaměstnanci firem za hranicemi, takzvaní pendleři, budou při návratu z práce do Česka procházet kontrolou příznaků onemocnění. Rozhodla o tom včera vláda. V zemi kvůli koronaviru platí omezení volného pohybu. V úterý premiér Andrej Babiš (ANO) zvažoval, že kvůli signálům, že pendleři nedodržují vládou stanovaný režim, kabinet zruší výjimku, která pracovníkům v zahraničí umožňuje překračovat hranice.

◼ Z TWITTERU





V řádu dnů předložím novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Počítám s úsporami, redistribucí evropských peněz a nevyhnutelně i s vyšším schodkem. Ten pokryjeme běžnou emisní činností, neboť Česká republika stále platí za jednoho z nejbonitnějších partnerů.

@alenaschillerov

ministryně financí Alena Schillerová (za ANO)

"

Budeme muset držet uzavřené hranice minimálně do doby, než se zlepší situace v okolních zemích.

Roman Prymula

náměstek ministra zdravotnictví, který vede Ústřední krizový štáb

◼ ČESKO

Zápisy do 1. tříd budou v dubnu, bez účasti dětí

Základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. Ve svém opatření v souvislosti se situací kolem koronaviru jim to včera nařídilo ministerstvo školství. Zápisy se budou konat podle plánovaného harmonogramu, tedy od 1. dubna do 30. dubna. Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje, ale ministerstvo školství ho vždy doporučovalo.

◼ ČESKO

Koruna včera padala, dostala se nad 27,50 koruny za euro

Koruna včera výrazně ztrácela, oslabovat začala pozdě odpoledne. Poprvé od června 2015 se česká měna dostala k euru nad 27,50 Kč za euro. Kolem 17.00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 27,67 koruny za euro. Denní minimum vůči euru měla koruna dokonce nad 27,90 Kč za euro. Vůči dolaru pak česká měna poprvé od ukončení devizových intervencí České národní banky v dubnu 2017 překonala hranici 25 korun za dolar.

◼ ČESKO

Pošta zavírá část poboček a omezí otevírací dobu

Česká pošta evidovala ke včerejšku kvůli koronaviru 124 zavřených poboček celkem z 3200. Nejvíce jich je v Pardubickém, Olomouckém a Středočeském kraji a v Praze. Jedna pošta v Přerově naopak již znovu otevřela. Od čtvrtka pošta omezí otevírací dobu fungujících poboček, budou zavírat nejpozději v 16.00. Mezi 10.00 a 12.00 budou pošty otevřené jen pro seniory nad 65 let. Od soboty se také ruší víkendový provoz.

◼ ITÁLIE, FRANCIE

Řím i Paříž hlásí velký růst počtu obětí koronaviru

Počet mrtvých v Itálii kvůli nemoci způsobené novým typem koronaviru vzrostl včera večer za 24 hodin o 475 na celkových 2978. Šlo o nejvyšší dosud zaznamenaný denní nárůst. Celkový počet infikovaných v zemi je 35 713. Francie za včerejšek hlásila také výrazný růst počtu obětí, přibylo jich 89, jejich počet tak stoupl na 264. To oproti úterku představovalo 51procentní nárůst. Celkový počet nakažených v zemi k včerejšku činil 9134.

◼ ČESKO

Věřící pacienti mají právo na návštěvu duchovního

Návštěvy duchovních ve zdravotnickém zařízení jsou podle České biskupské konference možné i v situaci, kdy platí četná omezení pro volný pohyb osob. Uplatňuje se jimi ústavní právo pacienta na svobodu náboženského vyznání. V případě ohrožení života nelze pacientovi tuto službu odepřít. Uvedl to pomocný pražský biskup Zdenek Wasserbauer, předseda rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví.