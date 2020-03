Premiér Itálie Giuseppe Conte měl ještě nedávno přezdívku pan Nikdo a v zemi na Apeninském poloostrově ho znal snad jen málokdo. Teď pětapadesátiletý Conte vede třetí největší ekonomiku eurozóny vůbec největší zdravotní krizí v moderních dějinách. Kvůli epidemii nového koronaviru uzavřel celou zemi do karantény a výrazně omezil svobodu pohybu pro všechny Italy. To jsou bezprecedentní opatření, která nemají v mírových dobách v demokratických státech západní Evropy obdoby. "Je to naše nejtemnější hodina, ale my to zvládneme," parafrázoval premiér Conte jeden z citátů britského premiéra Winstona Churchilla z dob druhé světové války.