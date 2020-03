Aniž by jim to někdo řekl, dvě nemocnice se v pondělí dozvěděly z televize, že jsou nově vyčleněny pro pacienty s koronavirem. Zároveň premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že pražská Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně dohromady zajistí asi 300 lůžek pro pacienty s koronavirem. Mají být určena pro nemocné, kteří mají kvůli nákaze virem vážné problémy a dýchání jim proto umožňují přístroje − ventilátory. Během úterý Babiš od svého plánu ustoupil.

"Vše má vývoj. Změnilo se to na 90 lůžek. V současnosti máme tři pacienty, kteří taková lůžka (s ventilátory) potřebují," uvedl předseda vlády s tím, že prozatím je takový počet dostatečný. Vyčlenit určité nemocnice pro koronavir chce stát proto, aby zamezil jeho rozšíření. Zhruba na třetinové množství lůžek přistoupil po schůzce se zástupci nemocnic. Ty zaskočilo oznámení, že by se měly stát zařízením zaměřeným na pacienty s koronavirem během dvou týdnů.

Virus ruší operace ◼ Nemocnice v celém Česku přeobjednávaly pacienty. Kupříkladu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze omezili zbytnou zdravotní péči zhruba o 70 procent.

◼ Velká část nemocnic v Praze i v regionech omezila zbytnou zdravotní péči. Plánované operace nebo vyšetření, které lze odložit, nemocnice rušily proto, aby jim zůstal dostatek volných lůžek pro pacienty nakažené koronavirem.

◼ Nemocnice ve Zlínském kraji rovněž uzavřely areály pro neakutní pacienty, vstup do nemocnic byl i kontrolován.

"Je to pro nás překotné," řekla v úterý mluvčí Homolky Martina Dostálová. Podobně reagovala i moravská nemocnice, která ani nemá infekční oddělení. "V současné době máme 45 ventilátorů, řadu z nich ale používáme pro běžné akutní pacienty, takže jejich počet by do budoucna měl být navýšen," uvedla mluvčí brněnské nemocnice Dana Lipovská. Původně stát počítal, že v nemocnici u svaté Anny bude celkem 150 lůžek, v úterý ale Babiš upřesnil, že všechna by neměla být doplněná ventilátorem.

Nově oznámených 90 lůžek má být navíc zatím jen v Praze. Konkrétně budou pro pacienty s koronavirem připraveny vedle Nemocnice Na Homolce lůžka také v motolské nemocnici. Lůžka pro pacienty s koronavirem by mohla být i na Moravě rozdělena mezi dvě nemocnice.

"V Brně diskutujeme nejen o svaté Anně, ale také o zapojení bohunické nemocnice," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. O počtu lůžek bude rozhodnuto podle něj během dvou dnů.

Současně stát řeší i vznik lůžek asi v další stovce nemocnic, které by však neměly být primárně zaměřeny na urgentní péči o koronavirové pacienty. Do nich by zamířili nakažení lidé s lehčím průběhem nemoci, kteří by byli až příliš daleko od Prahy a Brna. "Transporty těchto nemocných pacientů nejsou možné na velké vzdálenosti. Proto budou vytvářena oddělení, která se budou o tyto pacienty starat a soustředíme tam kapacity ventilátorů, případně přístrojů na mimotělní okysličování krve," sdělil Prymula.

S přispěním Viktora Votruby