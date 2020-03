Pokud se potvrdily předvolební průzkumy, bývalý americký viceprezident Joe Biden v úterý v demokratických primárkách zvítězil v dalších třech státech, včetně důležité Floridy. Biden takřka jistě směřuje k demokratické nominaci do listopadového souboje o Bílý dům s republikánem Donaldem Trumpem.

Celá letošní volební sezona je ale už teď zásadně poznamenána epidemií koronaviru v USA. Vedle toho, že epidemie mění rozvrh primárek a technicky ztěžuje hlasování, mohou její dopady ovlivnit i to, kdo vyhraje prezidentské volby.

Některé státy, mezi nimi například Ohio, kde se mělo také volit v úterý, přesouvají primárky na pozdější termíny. V ohrožení mohou být i původní termíny nominačních sjezdů, na kterých strany tradičně oficiálně nominují své kandidáty do voleb.

Demokraté mají mít sjezd v polovině července, republikáni o měsíc později. A v médiích se už objevily spekulace, zda by se poprvé v historii USA mohly posunout i prezidentské volby.

Prezident Trump v pondělí připustil, že akutní krize, než se podaří zastavit šíření koronaviru v USA, může trvat až do "července nebo srpna". Trump ve Spojených státech před týdnem vyhlásil nouzový stav. Společně s dalšími opatřeními, která oznámil v pondělí, to podobně jako v jiných zemích povede k útlumu podnikatelských aktivit, zasáhne to chod velkých podniků a celkově negativně ovlivní výkon americké ekonomiky.

"Oznamujeme recesi. Máme k tomu tři důvody − zásadní, všeobecné a přetrvávající smršťování ekonomických aktivit," citovala v pondělí americká média Gregoryho Daca, hlavního ekonoma společnosti Oxford Economics. Jiní analytici takto černý závěr zpochybňují, ale souhlasí s tím, že americkou ekonomiku čeká přinejmenším citelné zpomalení.

Pro Trumpa se tím z epidemie koronaviru stává − vedle kritického zdravotního problému − také ohrožení jeho šancí do voleb. Vygumovalo by to totiž jeho největší výhodu: pokud je jedna oblast, kde Američané prezidentův výkon dosud hodnotili většinově pozitivně, byl to právě dobrý stav hospodářství.

Sám Trump opakovaně říká, že mezi jeho "skvělou ekonomikou" a "socialismem", který podle něho nabízejí demokraté, Američané ani nemají na výběr.

Kromě jiného Trump poukazoval na rostoucí akciové trhy. Jenže právě ty kvůli pandemii koronaviru v posledních několika dnech padají. Nepomohly ani silné nedělní intervence americké federální banky, v pondělí klesl index Dow Jones o dalších 13 procent. "Jak bude virus pryč, tak podle mě budeme mít akciový trh jako nikdy předtím," řekl Trump v pondělí.

Problém ale je, že nyní nelze předpovědět, kdy to bude a jak hluboká krize bude předtím. Čím by byla delší a blížila by se k listopadovým volbám, tím horší by byla Trumpova pozice. A demokraté si to uvědomují.

Demokraté, jejich pravděpodobný prezidentský kandidát Joe Biden i politici v Kongresu už teď na Trumpa tvrdě útočí, že podle nich epidemii koronaviru zásadně podcenil a tím zhoršil její dopady.

"Jde o obrovské selhání, co se týče testování, selhání plánování, řízení a provádění (opatření)," prohlašuje Joe Biden.

Už teď je zřejmé, že federální vláda a Kongres budou muset uvolnit obrovské prostředky na sanaci škod. Jen letecké společnosti chtějí žádat o 50 miliard dolarů, což je třikrát více, než byla úhrada jejich škod po teroristických útocích z 11. září 2001. Celková výše federální pomoci ekonomice by podle některých odhadů měla přesáhnout stimulační opatření z roku 2009, kdy se sanovaly následky předchozí finanční a ekonomické krize.