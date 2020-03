Vlastníci bytů budou pravděpodobně nuceni oznamovat ostatním v domě stavební úpravy uvnitř obydlí i jeho krátkodobý pronájem. Podpořil to senátní ústavně-právní výbor. Dnes o změně bude jednat horní komora. Vlastník bytu bude povinen podle sněmovní verze novely oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Povinnost zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Vlastník navíc bude muset předem oznámit takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Kvůli vyúčtování služeb bude také muset hlásit počet lidí, kteří byt užívají například při krátkodobých pronájmech. Změna souvisí s nárůstem pronájmu bytů například prostřednictvím platformy Airbnb.

JRD pokročila ve výstavbě na Třebešíně

Společnost JRD dokončila hrubou stavbu projektu Na hvězdárně Třebešín v Praze. V rezidenčním areálu vzniknou tři domy s 65 energeticky pasivními byty a soukromý park s řadou zábavních prvků. Developer plánuje jeho kolaudaci na jaře 2021. Téměř všechny byty v projektu jsou již rozprodané. Společnost měla ještě před několika lety mezi ostatními developery nálepku specializovaného malého hráče. Dnes už tomu tak není. Loni firma prodala 166 bytů za více než miliardu korun. "Posunuli jsme se. Vlastníme zásobu pozemků na příštích 10 let. Letos prodáme byty zhruba za 1,4 miliardy korun. V dalších letech již očekáváme, že se budeme pohybovat na hranici od 1,5 miliardy do tří miliard korun," řekl HN zakladatel a majitel JRD Jan Řežáb.

Byty v Praze se daří pronajímat rychleji

Doba, po kterou vydrží inzeráty na nájemní byty na realitních serverech, v Praze za poslední dva roky klesla v průměru o třetinu až polovinu, v některých případech i výrazněji. Největší zájem je o byty 1+kk, a to i přesto, že v přepočtu na metr čtvereční vycházejí nejdráž. Byty do šedesáti metrů čtverečních mizí z nabídky do 20 dní, před dvěma lety čekaly na nájemce přes měsíc.