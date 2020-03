Zuzana Benešová před necelými pěti lety založila firmu Seven Keys, přes kterou začala majitelům nemovitostí nabízet správu a krátkodobý pronájem bytů, převážně přes platformu Airbnb. O službu, za kterou si účtuje zhruba 15 až 20 procent z vybraného nájmu, byl velký zájem. Společnost Seven Keys během krátké doby začala spravovat desítky bytů a Benešová musela zaměstnávat další lidi, kteří je uklízí a připravují na další turnus turistů.

Epidemie koronaviru však rychle se rozvíjející byznys zastavila. "Aktuálně nemáme žádný příjem z našich služeb," popisuje Benešová.

Vlastníci bytů, které její firma spravuje, jsou smíření s tím, že budou i několik měsíců bez nájemníků. Někteří proto již požádali svou banku, aby jim odložila další splátku hypotéky.

Výpadek příjmů z Airbnb se jen v Praze týká tisíce lidí. Začátkem roku bylo v hlavním městě přes 13 tisíc nabídek krátkodobých pronájmů. V posledních několika letech velké množství lidí využívalo rekordně nízké úrokové sazby hypoték a za levné peníze od bank si pořizovali byty na investici, často právě za účelem krátkodobého pronájmu. Před dvěma lety velcí developeři uváděli, že až třetinu bytů v hlavním městě si jejich zákazníci pořizovali právě na investici. Statistiky, kolik z těchto nemovitostí jejich vlastníci pronajímají přes Airbnb, nikdo nevede.

"My musíme řešit, abychom i bez příjmů zaplatili našim zaměstnancům. V tomto ohledu jsme na tom ještě dobře. V Praze působí i podnikatelé, kteří si pronajímají byty přímo od vlastníků a ty pak přepronajímají turistům. Ti nyní musí platit vlastníkům nájem, ale nemají příjem," popisuje Benešová.

Pro vlastníky bytů je nyní klíčové nejen to, jak rychle se podaří epidemii zažehnat, ale také to, jak rychle se poté vzpamatuje samotný turismus. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza současnou situaci označil za "jednu z největších krizí tohoto tisíciletí". Pokud se epidemii nepodaří v následujících týdnech zastavit a obnovit důvěru lidí v cestování, škody podle analýzy Asociace hotelů a restaurací dosáhnou až 35 miliard korun.

Nikdo zatím nedokáže říct, jak velký bude mít koronavirus dopad na globální ekonomiku. Pokud by byl natolik velký, že by lidé začali více šetřit a méně cestovat, mohlo by to mít na některé pronajímatele bytů přes Airbnb vážný dopad i do budoucna. Při nedostatku turistů by tak někteří vlastníci mohli začít své nemovitosti nabízet k dlouhodobému pronájmu. To by mohlo vést až k zastavení růstu cen nájmů, či dokonce jejich zlevnění.

Koronavirus může mimoto dočasně zastavit dlouhotrvající růst cen bytů v Praze. "Poptávka po nemovitostech logicky klesá a může dojít ke stagnaci růstu cen. V dlouhodobém horizontu ale žádné zlevňování nových bytů neočekáváme," odhaduje obchodní ředitelka developerské skupiny YIT Stavo Dana Bartoňová. Podle ní je v Praze již delší dobu takový převis poptávky po bytech nad nabídkou, že se ceny v delším horizontu nesníží. I v tomto případě opět záleží, jak velký dopad bude mít epidemie na ekonomiku.

Současná situace se zdaleka nedotkne jen trhu s byty, ale celého realitního sektoru. Bez hostů jsou aktuálně hotely, jejichž provozovatelé doufají, že se podaří do léta obnovit život ve městech. Kvůli opatřením vlády jsou zavřené obchody, restaurace a další podniky. "V rámci Evropy již probíhají dialogy a pronajímatelé a nájemci se v mnoha případech snaží chovat partnersky a hledat společné cesty, jak situaci společně řešit," říká Jan Kotrbáček z realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield.