Zjednodušit a zrychlit stavební řízení a zajistit dodržování lhůt. To jsou základní kameny, na kterých jsme postavili nový stavební zákon. Za dobu jeho přípravy jsem vedla desítky, možná stovky diskusí se všemi těmi, kterých se stavební zákon dotýká, kteří s ním pracují a pracovat budou. Přestože jsme já a moji kolegové řadu výhrad odborníků vzali během posledních měsíců v potaz, stále trvám na tom, že nový zákon musí stavebníkům přinést radikální zlepšení oproti současnému neudržitelnému stavu. Do vlády a do parlamentu předložím jen takový zákon, který zjednodušení a zrychlení opravdu zajistí.