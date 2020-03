Debata o novém stavebním zákoně vrcholí. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) jej chce vládě předložit ještě v první polovině letošního roku, prosadit jej chce do konce současného volebního období, tedy do podzimu příštího roku. Zákon by měl výrazně urychlit stavební řízení, které nyní podle statistik Světové banky trvá v Česku v průměru 246 dní. Pro srovnání, například v Německu je na získání všech potřebných razítek potřeba 126 dní.