Obrovskému zájmu a dlouhým frontám zákazníků v úterý čelily obchody s galanterií. Lidé v nich vzali útokem hlavně bavlněné látky, aby si z nich mohli šít jinak nedostatkové roušky proti nákaze koronavirem.

Rozhodnutí dát obchody s látkami mezi výjimky, které i v nouzovém stavu země mohou mít vedle potravin či lékáren otevřeno, přijala vláda v pondělí večer. Galanterie tak poprvé od pátku otevřely až v úterý. "Je to neskutečné, lidé stojí spořádaně v rozestupech, takže máme dokonce frontu až před krámem. Prodali jsme za jediný den skoro všechnu bavlnu, kterou jsme měli. Jindy toho tolik prodáme tak za měsíc," popsala dění v obchodě s látkami v Kolíně jeho majitelka Eva Skalová. Podobný stres prožili i v galanterii a látkách Biltex v Brně. "Šílenství, jsme vykoupení. Nezlobte se, teď nemohu, mám tu plno," reagovala jedna z prodavaček v odpoledních hodinách.

Bavlna a šicí potřeby mizí z pultů tak rychle, že obchodníci mají obavy, aby měli v dalších dnech vůbec co prodávat. "Mám tu objednávku dokonce i od jedné fabriky, která chce látku na roušky pro své zaměstnance. Jenže dodavatelé ani my jsme na něco takového nebyli připraveni," říká Skalová.

Roušky se staly nedostatkovým zbožím poté, co je vláda začala skupovat pro zdravotnictví a nařídila výrobcům a obchodníkům dodávat centrálně státu. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy lze říct, že "zlaté české ručičky" tak nyní řeší problém státu. "Ale to je zoufalství. Máme opět evropský unikát," upozornil Prouza. Svazu obchodu není známo, že by se něco podobného, tedy otevřené galanterie a domácí šití roušek, dělo jinde v Evropě. "Vyměňujeme si s partnerskými svazy v Evropě každý den informace, upřímně jsou překvapení, co se v Česku děje," uvedl.