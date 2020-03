Epidemie nám paradoxně ukazuje, v jak skvělé době žijeme. Ve středověku a po většinu novověku by si koronaviru lidé ani nevšimli. Mladší ročníky tehdy pochrchlávaly pořád, takže nemoc by do jejich nedobrého zdravotního stavu zapadla. Lidí, kterým může virus vážně ublížit, bylo tehdy minimum, protože sedmdesáti let se dožil málokdo. Ještě v roce 1900 byl průměrný věk v Evropě 55 let. Brutálně řečeno − koronavirus by měl smůlu, protože ti, které by mohl zabít, by byli už mrtví.