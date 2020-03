Tváří v tvář největší ekonomické katastrofě od druhé světové války snížila ČNB úrokové sazby na 1,75 procenta. Brzy bude následovat americkou centrální banku a sníží sazby na nulu. Ano, trochu nám zlevní hypotéky a firmám úvěry, ale potrvá to měsíce. Co bude ČNB dělat dál? Vždyť průměrná reakce na recesi je snížení sazeb o pět procentních bodů. A tohle není průměrná recese. Pro koronakrizi potřebuje měnová politika silnější munici s rychlejším účinkem. Nejde už o to, jestli inflace bude o procento vyšší, nebo nižší. Centrální banka ví, že musí udělat maximum, aby v této temné hodině obnovila důvěru firem a spotřebitelů v odolnost české ekonomiky.