Zrovna teď s mým nejlepším kamarádem z úřadu rozvážíme roušky a respirátory. Do obchodů, lékáren, k lékařům, líčí v úterý odpoledne do telefonu HN starosta jedenáctitisícového Uničova Radek Vincour z ODS. Jeho obec je spolu s dalšími dvaceti v Olomouckém kraji a Kynicemi na Vysočině od pondělí v karanténě. "Dostali jsme první várku tří tisíc respirátorů. Je to kategorie FFP1, což není úplně ideální, ale je to aspoň něco," těší ho. Byť ví, že úplnou ochranu před koronavirem zajistí jen respirátory kategorie FFP3, které však nejsou k dostání. "Ale zásadní teď je prevence, aby lidé virus nešířili," dodává.

Do karantény poslali hygienici obce v Olomouckém kraji poté, co vzniklo podezření, že v oblasti mezi Uničovem a Litovlí, kde žije kolem 24 tisíc lidí, může být potenciálně až tisícovka nakažených.

"Rozhodli o tom ve tři ráno. Dočetl jsem se to z internetu před cestou do práce a byl to docela šok. Člověk nevěděl, co má dělat," popisuje Václav Špruček, který žije ve Střelicích, jedné z uzavřených obcí, pár kilometrů od Uničova. Do práce i obchodu pro nejnutnější potraviny v Uničově by se sice dostal, ale řekl si, že zůstane doma.

"Od zaměstnavatele nám stejně přišla zpráva, že závod je během dne uzavřen. Ale máme zahradu, tak aspoň něco udělám. Naštěstí jsme stihli v neděli nakoupit, až na mouku a dezinfekci měli vše, co jsme potřebovali," říká.

"Bavil jsem se se sousedem, který měl nasmlouvanou práci v zahraničí a musel zůstat doma. Přítelkyně zavřela ordinaci a maminka cukrárnu. Ale nějaký ušlý zisk teď jde stranou, hlavně aby byli všichni zdraví," doufá. "Když vidíte ty statistiky, že zatímco v Olomouci jsou dva nakažení, v Litovli je jich 13, a v Uničově dokonce 18, tak je logické, že asi hygienici neměli jinou možnost než to tady zavřít," dodává.