Místopředseda vlády Karel Havlíček, ministr průmyslu, obchodu plus dopravy, žil a možná ještě žije v přesvědčení, že českou ekonomiku její silná orien­tace na průmysl stabilizuje. Před měsícem v televizním pořadu prohlásil, že když zpomaluje hospodářství, tak průmysl zpomaluje méně, než "kdybychom byli obchodně laděnou společností". Pokud tím ministr dával do kontrastu průmysl a služby, tak se ve svém závěru mýlil. Sektor průmyslu je k prudkým poklesům náchylnější než služby. To je prostě jeho vlastnost. Česko se svou extrémní orientací na výrobu (v Evropě v tom vynikáme) s tím musí počítat i v normálních podmínkách. Natož v situaci, kdy si obavy z epidemie nového koronaviru vynutily zcela mimořádná opatření.