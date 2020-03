◼ ČESKO

Ministerstvo zdravotnictví povolilo použití remdesiviru

Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo užití experimentálního léku na Covid-19 remdesivir americké firmy Gilead v Česku. Pro pacienta v kritickém stavu ho žádá Všeobecná fakultní nemocnice. O lék Česko může firmu požádat, musí ale popsat stav pacienta. Ta poté posoudí, jestli ho zařadí do programu a lék mu poskytne. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že by pro lék Česko poslalo armádní speciál.

◼ ČESKO

Centrum tkání nabízí kmenové buňky na léčbu

Národní centrum tkání a buněk v Brně vyvíjí léčivý přípravek, který lze využít při léčbě pacientů s těžkým poškozením plic v ohrožení života, které způsobila nákaza koronavirem. Centrum využití kmenových buněk při léčbě těchto pacientů nabídlo Ústřednímu krizovému štábu České republiky. Zakladatel centra Michal Zahradníček nabídl, že v případě potřeby věnuje státu potřebné množství účinné látky v hodnotě desítek milionů korun.

◼ ČESKO

Za šíření poplašné zprávy muži z Ústí hrozí osm let

Třiatřicetiletý muž z Ústí nad Labem napsal podle policie na Facebook, že má koronavirus. Onemocnění Covid-19 mu nikdy prokázáno nebylo. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí osm let vězení. Muž zveřejnil informaci: "Mám Corona a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo…" Právní kvalifikace u některých trestných činů se v době nouzového stavu může měnit, použít lze vyšší trestní sazbu.

◼ USA, ČÍNA

Čína se ohradila kvůli "čínskému viru"

Americký prezident Donald Trump na Twitteru k označení koronavirové pandemie použil výraz čínský virus, na což Peking rozhořčeně reagoval. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidentův tweet je pomlouvačný. "Spojené státy mohutně podpoří odvětví, jako jsou aerolinky a další, na které obzvláště dolehl čínský virus. Budeme silnější než kdykoli předtím," napsal v pondělí Trump na Twitteru.

"

Za předpokladu, že všichni budou dělat to, co mají, bude epidemie koronaviru v Česku narůstat zhruba měsíc, pak by měla jít dolů.

Roman Prymula

náměstek ministra zdravotnictví

◼ NĚMECKO

Berlín plánuje pro nakažené virem zřídit tisíc lůžek

Německo hodlá pro pacienty infikované koronavirem vybudovat v prostorách tamního výstaviště zvláštní nemocnici s kapacitou tisíc lůžek. Včera o tom rozhodla vláda města. Zařízení chce město postavit společně s armádou a dalšími partnery. Léčit se v něm budou lidé s lehčím průběhem nemoci Covid-19, ale také ti ve vážném stavu napojení na respirátory. Berlínský dopravní podnik od středy ruší provoz několika tramvajových linek.

◼ ŠPANĚLSKO

Severní Makedonie se stane 30. členem NATO

Pouhé čtyři minuty včera trvalo zasedání horní komory španělského parlamentu, na němž senátoři, většina z nich přes internet, schválili protokol o přistoupení Severní Makedonie k Severoatlantické alianci. Španělsko se tak stalo poslední zemí, která protokol ratifikovala. Podle agentury Europa Press už ratifikaci podepsal i král a teď zbývá jen formálně uložit listinu do Washingtonu. Makedonie se tak stane 30. členem NATO.

◼ ITÁLIE

Díky opatřením proti šíření viru je čistší ovzduší

Kroky zavedené v Itálii v souvislosti s šířením nového typu koronaviru vedly k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Informovali o tom odborníci z evropského programu Copernicus, který monitoruje životní prostředí. Změny jsou patrné především na severu Itálie, který patří ke světovým oblastem, jež byly pandemií nového koronaviru postiženy nejvíce. Od poloviny února se tam koncentrace oxidu dusičitého snižuje o 10 procent týdně.

◼ ČESKO

Prezident chystá projev v souvislosti s pandemií viru

Prezident Miloš Zeman pronese v tomto pracovním týdnu projev k národu. Zeman již v minulém týdnu prostřednictvím vyjádření svého mluvčího na Twitteru opakovaně podpořil vládní opatření proti šíření nového koronaviru a vyzval lidi k dodržování nařízení vlády. Ovčáček již v neděli sdělil na sociální síti, že expertní tým prezidenta podpořil ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v jeho krocích proti šíření koronaviru.

◼ ČESKO

Studenti se možná vyhnou ubytovacímu poplatku

Studenti a žáci by mohli být osvobozeni od úhrady ubytovacího poplatku, pokud by při krátkodobých stážích nebo výměnných pobytech pobývali například na studentských kolejích. Výjimku předpokládá novela, kterou předložila skupina poslanců v čele s Dominikem Ferim (TOP 09). Letos mohou obce vybírat poplatek z krátkodobého ubytování až 21 korun za osobu a den, příští rok může sazba vzrůst až na 50 korun.

◼ ČESKO

AV ČR a univerzity nabídly pomoc s testováním viru

Akademie věd, Univerzita Karlova (UK) a Masarykova univerzita v Brně nabídly vládě pomoc s testováním koronaviru. Koordinátorem testování má být biochemik Jan Konvalinka a prorektor pro vědeckou činnost UK. "Z pracovišť Akademie věd ČR mohou pomoci s testováním přispět například Ústav molekulární genetiky, Ústav organické chemie a biochemie, Biologické centrum, Mikrobiologický ústav a Biofyzikální ústav," uvedla předsedkyně AV Eva Zažímalová.

◼ ČESKO

Lékař Barták dostal dalších šest let

Odsouzený lékař Jaroslav Barták si odpyká dalších šest let vězení za to, že z liberecké věznice plánoval tři vraždy a vydírání tří jiných lidí. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Justice lékaře v minulosti potrestala 12 lety odnětí svobody za sexuální obtěžování jeho asistentek.

◼ ČESKO

18 spolků se semklo proti koridoru Dunaj−Odra−Labe

Osmnáct nevládních organizací z Česka, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska se postavilo proti plánům na výstavbu vodního koridoru Dunaj−Odra−Labe. Obrátily se proto na eurokomisaře pro životní prostředí a dopravu a požadují zastavení projektu, jehož realizaci dlouhodobě podporuje český prezident Miloš Zeman. O iniciativě informovala slovenská pobočka Světového fondu na ochranu přírody (WWF), která se ke zmíněnému dopisu připojila.

"

Musíme si říkat pravdu. Veřejnost pravdu unese.

Petr Fiala

Předseda ODS. Vláda by měla jasně informovat o dostupnosti ochranných pomůcek a zveřejnit scénáře pro další vývoj opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru. Kabinet k tomu vyzvaly nejsilnější opoziční strany ODS a Piráti.

◼ ČESKO

Evropským stromem roku je Chudobínská borovice

Evropským stromem roku se stala 350 let stará Chudobínská borovice, která roste u přehrady Vír na Žďársku. Dostala 47 226 hlasů, stejný počet nových stromů za ně slíbili její fanoušci vysadit v okolí přehrady. Do Česka míří titul poprvé v desetileté historii ankety. Výsledky pořadatelé odvysílali na internetu. Plánované vyhlášení v prostorách Evropského parlamentu se nekonalo kvůli šíření koronaviru.

◼ VELKÁ BRITÁNIE / EU

Kvůli koronaviru bude odloženo brexitové jednání

Kvůli epidemii koronaviru je odloženo další kolo rozhovorů o budoucích obchodních vztazích mezi Evropskou unií a Británií plánované na středu. V prohlášení to oznámila britská vláda. Londýn však předpokládá, že do Bruselu v blízké budoucnosti zašle svůj návrh na uspořádání vztahů po konci přechodného období, do něhož Británie vstoupila po odchodu z Evropské unie 31. ledna. Londýn také nyní uvedl, že obě strany nadále hodlají v jednání pokračovat.

◼ ČESKO

Hudebníci a divadelníci začínají vystupovat on-line

Někteří hudebníci a divadelníci kvůli uzavřeným koncertním sálům a divadlům poskytnou lidem on-line přenosy svých vystoupení. Koncerty nabízí například web www.nechodven.cz, sérii živých koncertů a představení zařazuje pod názvem #kulturažije od 18. března do svého vysílání Mall.tv, hudební večery bude možné sledovat na facebookovém profilu Koncert pro milion. Na představení na internetu zve pražské Divadlo Viola.

◼ RUSKO

Zemřela vdova po kosmonautu Gagarinovi

Ve věku 85 let zemřela Valentina Gagarinová, vdova po prvním kosmonautovi světa Juriji Gagarinovi. Gagarinová, povoláním lékařka, v posledních letech žila v Hvězdném městečku u Moskvy, kde se kosmonauti připravují na své vesmírné mise. Manželé Gagarinovi se vzali 27. října 1957 v Orenburgu. Gagarin podnikl historickou cestu kolem Země v dubnu 1961, v březnu 1968 tragicky zahynul při havárii cvičného letounu. Bylo mu 34 let.

◼ SLOVENSKO

Exprezident Kiska prý nepřevezme mandát

Bývalý slovenský prezident a šéf jedné ze stran vznikající vládní koalice Andrej Kiska nepřevezme mandát poslance parlamentu, kterým byl zvolen v únorových volbách. Sdělila to místopředsedkyně Kiskovy strany Za lidi Veronika Remišová, která kvůli Kiskovým zdravotním potížím naposledy vedla za stranu vyjednávání o vytvoření čtyřkoalice. Sám Kiska rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu zatím nekomentoval.