V českých městech od víkendu kvůli nařízenému omezení vycházení jezdí poloprázdné tramvaje a autobusy. Podobně zejí prázdnotou meziměstské spoje. "Proti běžnému stavu přepravujeme 15 až dvacet procent zákazníků," potvrdil mluvčí Českých drah Radek Joklík. Podle něj se nabízí možnost, že by vlaky jezdily například podle svátečních harmonogramů.

Není výjimkou, že jede prakticky prázdný autobus či vlak. "Ráno v sedm jsem byla sama v celém vagonu," říká například Irena Kosíková z Libčic nad Vltavou. V běžných dnech uvedený spoj na příměstské lince Kralupy−Praha bývá narvaný.

Některá města již přešla na prázdninový provoz, podstatnou část svých dálkových spojů zrušili i soukromí dopravci jako RegioJet či Leo Express. "Aktuálně jezdí mezi Prahou a Brnem šest párů spojů místo deseti a stejné je to na trase Praha−Ostrava," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. I tyto vlaky jsou přitom poloprázdné a umožňují dostatečný odstup cestujících kvůli případnému přenášení nákazy. Dopravce dbá, aby bylo obsazeno jen každé čtvrté místo.

85 procent cestujících ubylo Českým drahám.

V Praze už MHD přešla na prázdninový jízdní řád a některé linky končí dříve provoz. O dalším případném omezení podle mluvčího společnosti ROPID Filipa Drápala rozhodne krizový štáb města.

Naopak České dráhy zatím dopravu prakticky neomezily. Zrušily jen několik komerčních spojů na trase mezi Prahu a Ostravou. Připouštějí, že omezení dopravy by bylo logické, zejména u příměstských linek, kdy spoje jezdí v intervalu patnáct až třicet minut. Samy o něm ale nemohou rozhodnout, protože mají u většiny spojů smlouvy s kraji a ministerstvem dopravy.

Ve úterý o omezení vlakové dopravy rozhodl krizový dopravní štáb Moravskoslezského kraje. Podle něj se zruší některé spoje, které neslouží k dopravě do zaměstnání, u dalších se prodlouží intervaly. "Počet vypravených spojů klesne o desítky procent," uvedla mluvčí kraje Miroslava Chlebounová s tím, že omezení začne platit už ve čtvrtek.

Podobně podmínky omezení nyní dojednává s dráhami i Královéhradecký kraj. "Požádali jsme ČD o dočasné snížení rozsahu objednaného dopravního výkonu v co nejkratší možné době," uvedl mluvčí kraje Michal Friček s tím, že omezení by mělo začít příští pondělí a detaily se ještě dojednávají.

Naopak Ústecký kraj má jasno, že dopravu téměř omezovat nebude, a dál tak budou jezdit poloprázdné vlaky. Podle mluvčího kraje Martina Volfa je to kvůli tomu, aby se lidé dostali do zaměstnání. "Je to v souladu s postojem vlády, která opakovaně deklarovala, že je potřeba, aby veřejná doprava fungovala," uvedl Volf. Kraj a města podle něj pouze mírně upravily či ještě upraví některé jízdní řády na prázdninový provoz. Větší redukci neplánuje zatím ani Olomoucký kraj. "Tím, že jsou vlaky méně obsazené, je zároveň zajištěna i dostatečná vzdálenost mezi cestujícími kvůli přenosu nákazy," uvedla Eva Knajblová z kanceláře hejtmana s tím, že pokud krize bude pokračovat, i oni jsou připraveni dopravu omezit.

Ostatní oslovené kraje zatím o tom, zda domluví snížení dopravy, nemají jasno. "Provádíme monitoring a připravujeme opatření k redukci nevyužívaných spojů," uvedla například Helena Frintová z krajského úřadu Středočeského kraje.